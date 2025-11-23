Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Israel ha violado el alto el fuego en Gaza casi 500 veces, según el Gobierno de Hamás

Explosión en la Franja de Gaza

Israel inicia una ofensiva terrestre y de bombardeos contra Hizbula en Líbano. / EFE

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Logran escapar 50 de los más de 300 estudiantes católicos secuestrados el viernes en Nigeria

Cinco carteros para 10.000 vecinos: denuncian la falta de personal en el servicio de Correos en Lena y los retrasos en el reparto

El luxemburgués errante

Varias injusticias y una inocentada

Señales discrepantes

Fiscal general detestado

Voces que indignan

Celebración

