Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Urtasun pide mantener boicot a Israel en Eurovisión: "Las matanzas siguen en Gaza" El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, afirmó este lunes que "no hay razón para levantar el boicot" a Israel en el Festival de Eurovisión porque el alto el fuego no se está respetando y siguen las matanzas y los ataques en Gaza. En un desayuno informativo organizado por Europa Press el ministro recordó que "Israel tiene bloqueada una solución política a través de la creación de un Estado palestino plenamente soberano" y, hasta que eso no ocurra, dijo, "el boicot cultural debe seguir".

Israel celebrará una feria de defensa donde se estudiará su ofensiva contra Irán El Ministerio de Defensa israelí anunció este lunes que celebrará la próxima semanas la 'DefenseTech Week 2025', un encuentro sobre tecnología militar en la que se usará el caso real de su ofensiva contra Irán del pasado verano para analizar el sistema defensivo del país. En un comunicado de prensa emitido hoy, el Ministerio de Defensa informó del evento, que tendrá lugar el 1 y 2 de diciembre en la Universidad de Tel Aviv.

El Gobierno israelí examinará la última investigación del Ejército sobre el 7 de octubre El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, encargó este lunes a la división de Defensa del contralor estatal examinar la última investigación llevada a cabo por el Ejército de Israel sobre los errores cometidos en el ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023, según un comunicado difundido por el ministerio. Esta revisión incluye estudiar "la necesidad de realizar investigaciones adicionales" de cuestiones que las fuerzas armadas aún no han abordado, como el documento 'Muros de Jericó', un informe de inteligencia que llegó a manos del Ejército en mayo de 2022 y que anticipaba el ataque, pero ignoró.

Al menos cuatro muertos en nuevos ataques de Israel contra Gaza Al menos cuatro personas han muerto este lunes en nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra varias zonas de la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego acordado desde el 10 de octubre al hilo del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase del plan de Estados Unidos para el enclave palestino. Fuentes médicas han indicado que dos de las víctimas mortales han sido identificadas como Mahmud Wael al Rifi y Alá Mazen Abu Rida, "muertos como resultado de los bombardeos de las fuerzas de ocupación contra residentes que estaban reunidos en zonas del este de Jan Yunis", según ha recogido el diario 'Filastin', afín a Hamás.

Irán condena el ataque israelí contra el Líbano en el que murió un alto cargo de Hizbulá Irán condenó el asesinato de un líder de Hizbulá en un bombardeo aéreo israelí contra Beirut, una acción que calificó de “grave violación” del alto el fuego establecido hace un año y un “brutal ataque” contra la soberanía del Líbano. El Ministerio de Exteriores iraní llamó además a “juzgar y castigar” a los altos cargos israelíes “por cometer actos de terrorismo y crímenes de guerra”, en un comunicado emitido a última hora de anoche. En el ataque perpetrado ayer en los suburbios de Beirut murió el jefe del Estado Mayor de Hizbulá, Haytham Ali Tabatabaí, junto con cuatro personas y otras 28 resultaron heridas.

Israel mata al 'número dos' de Hezbolá Las Fuerzas Armadas de Israel han matado este domingo al 'número dos' del partido-milicia chií Hezbolá, su jefe de Estado Mayor, Haizam Alí Tabatabai, en un bombardeo en el barrio de Haret Hreik, en el sur de Beirut, en el ataque de mayor calado desde que hace un año entrara en vigor el alto el fuego entre Israel y la milicia libanesa. "Hoy, 23 de noviembre de 2025, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) bajo la dirección de la Inteligencia Militar y a través de la Fuerza Aérea han eliminado al terrorista Haizam Alí Trbatabai, el jefe 'de facto' del Estado Mayor de Hezbolá", explica un comunicado militar israelí.

Ejército de Israel mata a un joven palestino en Cisjordania durante un ataque de colonos Un joven palestino murió este domingo a causa de un disparo en el pecho perpetrado por soldados israelíes en la aldea de Deir Jarir, a pocos kilómetros al norte de la ciudad de Ramala (Cisjordania ocupada), informó el Ministerio de Sanidad palestino en un comunicado. "Un hombre palestino murió por fuego israelí en la aldea de Deir Jarir", anunció Sanidad. Poco antes, la Media Luna Roja Palestina había informado del trasladado a un hospital de la zona de un herido de bala en el pecho. Fathi Hamdan, jefe del consejo de la aldea de Deir Jarir, identificó al joven como Baraa Jairi Ali Maali, de 20 años, según declaraciones a la agencia palestina Wafa. Este medio recoge, según el relato de testigos, que colonos israelíes atacaban casas a las afueras de esta aldea cuando llegaron los soldados, que ofrecieron "protección" a los colonos israelíes.

El primer ministro israelí advierte de que no permitirá rearmarse a Hizbulá El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió este domingo de que no permitirá que el grupo chií libanés Hizbulá se rearme y suponga una amenaza, tras la muerte de Haizam Ali Tabatabai, considerado el "número dos" de la organización, en un bombardeo israelí contra los suburbios del sur de Beirut. "La política que sigo es absolutamente clara: bajo mi liderazgo, el Estado de Israel no permitirá que Hizbulá reconstruya su poder y no permitiremos que vuelva a representar una amenaza", dijo Netanyahu en un vídeomensaje de menos de dos minutos de duración. "Espero que el Gobierno libanés cumpla su compromiso de desarmar a Hizbulá", añadió. De acuerdo con fuentes médicas libanesas, al menos otras cuatro personas murieron en este ataque aéreo y 28 más resultaron heridas.

