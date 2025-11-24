Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

António Costa habla con Volodímir Zelenski antes de coordinar la posición en la UE sobre una posible propuesta de paz en Ucrania

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, habló este lunes con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, antes de celebrar una reunión con los líderes de la Unión Europea (UE) para coordinar posiciones ante el plan de paz para Ucrania impulsado por Estados Unidos. "Hablé con Zelenski antes de la reunión informal de esta mañana de los líderes de la UE sobre los esfuerzos de paz en Ucrania, para conocer su valoración de la situación", indicó Costa en un mensaje publicado en redes sociales. Agregó que "una posición unida y coordinada de la UE es fundamental para garantizar un buen resultado de las negociaciones de paz, tanto para Ucrania como para Europa".