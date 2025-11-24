Xi llama a Trump con Ucrania y Taiwán como prioridades en su agenda

El presidente de China, Xi Jinping, ha iniciado este lunes en un gesto diplomático infrecuente una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las dos partes han tildado como “productiva” la conversación, con la que el líder de Pekín ha buscado incrementar su papel en los esfuerzos por resolver la guerra entre Rusia y Ucrania, así como reforzar los recordatorios a Washington sobre Taiwán, la isla alrededor de la que han vuelto a dispararse las tensiones.

Respecto a la última fase de la guerra de invasión de Ucrania que Rusia inició en 2022, y según la comunicación oficial dada por los medios estatales chinos, “Xi ha enfatizado que China apoya todos los esfuerzos dedicados a la paz y espera que todas las partes seguirán reduciendo sus diferencias y alcanzarán un acuerdo de paz justo, duradero y vinculante tan pronto como sea posible para resolver la crisis de raíz”.

Analistas y observadores creen que Xi, que ha estado dando apoyo diplomático y económico a Moscú, busca un papel más visible en la negociación de este conflicto, intensificada en los últimos días tras la presentación del plan de EEUU, que se está rediseñando con propuestas planteadas por Kiev y sus aliados en Europa.

Taiwán

En el diálogo Xi ha hecho hincapié en la importancia que tiene para Pekín “el retorno de Taiwán a China” como “componente del orden internacional de posguerra”. Xi, según la agencia Xinhua, ha llegado a hacer el paralelismo de que China y EEUU “combatieron juntos contra el fascismo y el militarismo” en la Segunda Guerra Mundial.

Xinhua ha escrito que Trump en la llamada ha dicho que EEUU “entiende la importancia para China del tema de Taiwán”. La isla, que se ha colocado en el epicentro de renovadas tensiones entre Japón y China, podría complicar o hacer descarrilar las relaciones ente Washington y Pekín, que volvieron a encauzarse hace unas semanas con una tregua en la guerra comercial .

Viaje de Trump en abril

En un mensaje en Truth Social sobre la "muy buena llamada", Trump no ha hecho ninguna mención a Taiwán. Sí ha anunciado que ha aceptado una invitación de Xi para visitar China en abril y que tras esa visita el líder chino realizará una visita de estado a EEUU en un momento aún sin concretar.

“Nuestra relación con China es extremadamente fuerte”, ha escrito Trump, que ha subrayado la importancia de mantener “comunicaciones frecuentes”.

El mandatario estadounidense ha defendido igualmente que desde el encuentro cara a cara que tuvo con Xi en Corea del Sur hace tres semanas “ha habido avances significativos por ambas partes para mantener los acuerdos” alcanzados. Específicamente, ha destacado los pactos logrados en términos de productos agrícolas,