Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Hamás y la Yihad Islámica Palestina devolverán esta tarde el cuerpo de un rehén en Gaza Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, anunciaron este martes en un comunicado que devolverán junto a la Yihad Islámica Palestina el cadáver de un rehén en Gaza a las 16.00 hora local (14.00 GMT), uno de los tres cuerpos que quedan aún en la Franja palestina. "Como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros #TormentaDeAlAqsa, las Brigadas Al Quds (el brazo armado de la Yihad Islámica) y las Brigadas Al Qasam entregarán el cuerpo de un prisionero israelí encontrado en el centro de la Franja de Gaza a las 4 p.m.", recoge el comunicado.

Netanyahu advierte que ve "con severidad" la espera en la devolución de un rehén de Gaza El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este martes que ve "con severidad" que la Yihad Islámica Palestina aún no haya devuelto el cuerpo de un rehén que aseguró haber encontrado en el centro de Gaza. "Ante el anuncio de la Yihad Islámica de haber localizado los restos de un rehén, Israel ve con severidad la demora en su entrega inmediata", dijo Netanyahu en un comunicado de su oficina. Además, el mandatario dijo que esto constituye "otra violación del acuerdo" y exigió el regreso "inmediato" de los tres rehenes restantes, dos israelíes y un tailandés.

La UNRWA denuncia la muerte de 47 niños este año en Cisjordania por la "peor crisis humanitaria" en décadas La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha denunciado este martes la muerte de casi 50 niños a lo largo de 2025 a causa de la que ha descrito ya como la "peor crisis humanitaria" en décadas en Cisjordania. Asimismo, ha alertado de que la situación ha llevado a más de 12.000 niños a "continuar desplazados a la fuerza" debido a la violencia y la crisis. "47 niños han sido asesinados este año", ha asegurado, según un comunicado difundido a través de redes sociales.

Conversaciones en El Cairo logran avances en relación al desarme de Hamás Las conversaciones en curso desde el domingo en El Cairo entre Hamás y los mediadores en la guerra de la Franja de Gaza están logrando avances relacionados al desarme del movimiento palestino y a la formación de un comité tecnocrático que gestionará el enclave, informó a EFE una fuente del grupo islamista. De acuerdo con el informante, hay "indicios positivos sobre el desarme de Hamás durante las intensas reuniones" que se están celebrando en la capital egipcia entre los líderes del movimiento palestino y responsables de la Inteligencia de Egipto, país que media en la guerra de Gaza junto a Catar y Estados Unidos.

El ministro de Defensa israelí advierte que más altos cargos militares serán disciplinados El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió este martes que se tomarán medidas disciplinarias contra otros altos cargos del Ejército, una vez finalice la revisión del informe de la investigación sobre los fallos previos y durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. "El Jefe de Estado Mayor, Eyal Zamir, actuó de acuerdo con su autoridad, pero basándose en información parcial e incompleta", declaró Katz en un comunicado, sobre la decisión el domingo de Zamir de sacar de la reserva a una decena de generales, vicealmirantes, coroneles y tenientes que estaban en activo durante el ataque.

Fuerzas israelíes matan a un sospechoso palestino en Nablús Efectivos de las Fuerzas Armadas israelíes han matado este lunes en la ciudad cisjordana de Nablús a un palestino al que atribuyen un ataque en el que murieron dos militares el año pasado en una de las entradas de la localidad. El sospechoso sería Aa Rauf Shetiya, según un comunicado militar israelí que destaca el despliegue en el edificio donde se escondía "atrincherado y armado".

El malestar psicológico en Gaza se triplicó entre los mayores de 40, de 2020 a 2025 La evolución de la salud mental en Gaza muestra "un deterioro drástico" del bienestar psicosocial desde la escalada de la guerra en octubre de 2023 y un estudio sugiere que, entre la población mayor de 40 años, el malestar psicológico se ha triplicado en los últimos cinco años. La investigación muestra que la proporción de adultos que experimentan altos niveles de angustia psicológica —como depresión, pérdida de sueño, sensación de tensión constante y sentimiento de inutilidad- era de un 19,5 % en 2020; un 17,4 % en 2023 y del 67,2 % a principios de 2025. Los datos surgen de tres encuestas domiciliarias realizadas a 677 personas mayores de 40 años en 2020, 2023 y 2025, precisa el estudio que publica eClinicalMedicine, del grupo The Lancet, y firman científicos palestinos y suizos.

Muere un niño y varios resultan heridos mientras jugaban con restos de explosivos en Gaza Un niño murió y varios resultaron heridos mientras jugaban con unos restos de explosivos en una casa que había sido atacada previamente por Israel al oeste de la ciudad de Gaza, informó este lunes el portavoz de la Defensa Civil Palestina en la Franja, Mahmoud Basal. Basal detalló que los equipos de Defensa Civil respondieron a una explosión en una casa situada al oeste de la capital de la Franja de Gaza y perteneciente a la familia Al-Firi, según un comunicado. La vivienda, de varios pisos, había sido atacada previamente y contenía restos del detonante lanzado por Israel.

Hizbulá se da un baño de masas en Beirut un día después del asesinato de su número dos: "No tenemos miedo" Centenares de hombres se golpean el pecho al unísono. Cantan con el corazón en un puño. Cantan y lloran. Lloran a cara descubierta. Este lunes las calles de los suburbios sureños de Beirut se han llenado de lágrimas, cánticos y lamentos. El funeral por el número dos de Hizbulá, Haytham Abu Ali Tabatabai, ha sido el catalizador de todas ellas. "Estamos tristes, porque hemos perdido a un tesoro", reconoce uno de los asistentes al entierro del líder junto a otros dos luchadores del grupo chií libanés. La tarde anterior varios misiles les mataron, y a otras dos personas más, mientras se encontraban en un apartamento en el corazón de los suburbios beirutíes. Leer más