Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Las conversaciones en El Cairo entre entre Hamás y los mediadores en la guerra de la Franja de Gaza logran avances en relación al desarme del grupo islamista, según fuentes

Explosión en la Franja de Gaza

Explosión en la Franja de Gaza

Ver galería

Israel inicia una ofensiva terrestre y de bombardeos contra Hizbula en Líbano. / EFE

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
  2. Oviedo, como en Vigo y en Madrid: todos los detalles del encendido de las luces de Navidad en la capital asturiana con DJ, coro, un grupo de versiones y hasta pompas de jabón
  3. Dimite el vicesecretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias que tildó a sus propios visados de 'sacadinero
  4. Los aparcamientos de El Molinón y de Hermanos Castro prohibirán que estacionen caravanas
  5. La pesadilla de un padre asturiano que estuvo cuatro años sin poder ver a su hijo: su mujer le denunció por malos tratos, le pusieron una orden de alejamiento y ahora... ha quedado absuelto
  6. La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
  7. La sincera reflexión del entrenador del Rayo sobre el arbitraje en el Tartiere: “La acción de Mendy podía ser roja y el penalti parece un forcejeo”
  8. Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT

María Dotor: "¿Qué sociedad estamos construyendo para que los jóvenes se sientan tan solos y busquen ese apoyo en las pantallas?"

María Dotor: "¿Qué sociedad estamos construyendo para que los jóvenes se sientan tan solos y busquen ese apoyo en las pantallas?"

Nuestros cerebros vienen preconfigurados para comprender el mundo desde antes de experimentarlo

Nuestros cerebros vienen preconfigurados para comprender el mundo desde antes de experimentarlo

"Tenemos que hacer de Asturias una sociedad coraje contra el machismo", proclama el Presidente del Principado en el acto institucional del 25N celebrado en Grado, que comenzó con un minuto de silencio por las víctimas

"Tenemos que hacer de Asturias una sociedad coraje contra el machismo", proclama el Presidente del Principado en el acto institucional del 25N celebrado en Grado, que comenzó con un minuto de silencio por las víctimas

La razón por la que más gente está dejando las persianas cerradas o casi cerradas este otoño e invierno: lo que debes empezar a hacer

La razón por la que más gente está dejando las persianas cerradas o casi cerradas este otoño e invierno: lo que debes empezar a hacer

CCOO y UGT exigen responsabilidades y un pacto de Estado contra la siniestralidad tras los últimos accidentes mineros: "No es una casualidad"

Gran goleada del Salas este fin de semana frente al San Fernando: “Fuimos claros dominantes durante los 90 minutos”

Gran goleada del Salas este fin de semana frente al San Fernando: “Fuimos claros dominantes durante los 90 minutos”
Tracking Pixel Contents