Francia apuesta por instaurar un servicio militar voluntario para "fortalecer la nación"

Emmanuel Macron lleva años insistiendo en la necesidad de preparar a la nación para una situación bélica. La guerra entre Rusia y Ucrania ha acelerado los planes del jefe de Estado, pero esta idea nació tras la pandemia del covid 19, cuando la Administración reconoció sus importantes debilidades para afrontar situaciones de crisis.

Desde entonces, Francia trabaja en un plan bélico para fortalecer sus infraestructuras, pero también preparar a la población. Sobre esto, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Fabien Mandon, hace unos días declaró que el país de Charles de Gaulle debía recuperar su "fuerza de espíritu" y estar dispuesto a "aceptar la pérdida de sus hijos" en una situación de guerra. Mandon apoyó estas declaraciones insistiendo en que el Estado cuenta con información de que "Rusia se está preparando para una confrontación con la OTAN cara a 2030". Unas declaraciones que generaron una gran polémica en el país, especialmente, porque el 58% de los franceses no ven con buenos ojos enviar soldados franceses al conflicto entre Ucrania y Rusia, según el último sondeo de Ifop.

Emmanuel Macron quiso matizar este martes las palabras del general, asegurando que sus palabras fueron sacadas de contexto e insistiendo en la necesidad de "fortalecer la nación de alguna manera". El presidente no descarta la idea de restablecer el servicio militar para los más jóvenes, aunque esto no significa "enviar a los jóvenes franceses a Ucrania".

Un servicio militar voluntario

Este jueves se espera que el mandatario detalle, durante una visita a la 27ª Brigada de Infantería de Montaña de Varces, en Isère, cómo será la mili voluntaria que podría entrar en vigor en los próximos años. Debería comenzar modestamente con entre 2.000 a 3.000 reclutas el primer año, para alcanzar un objetivo final de 50.000 en 2035. Actualmente, las Fuerzas Armadas francesas cuentan con 200.000 militares en activo y 47.000 reservistas, pero el objetivo del Gobierno es aumentar la cifra a 210.000 y 80.000 personas cara a 2030.

A pesar de que la implantación de este servicio militar genera división de opiniones en el país, no es una idea nueva. En 2019, se estableció el Servicio Nacional Universal enfocado a jóvenes de entre 15 y 17 años, donde se les instruía sobre aspectos de formación ciudadana y cohesión social, así como talleres de primeros auxilios. Sin embargo, este proyecto no consiguió cuajar y se espera que se desestime cuando se cree "el nuevo servicio militar voluntario", según anunció el pasado septiembre el primer ministro, Sébastien Lecornu.

Esta tendencia de reforzar el Ejército también se constata en otros países europeos. En Alemania, el Gobierno federal aprobó este año un proyecto de ley para crear un servicio militar de seis meses basado en el voluntariado con inicio previsto en 2026. Ese mismo año, en Polonia serán convocadas 235.000 personas para unas pruebas de aptitud militar, aunque las autoridades han matizado que no se trata de un reclutamiento forzoso.

Francia suprimió el servicio militar en 1997 bajo la presidencia del conservador Jacques Chirac. Años después, son muchas las voces que tildan aquella decisión de error, entre ellas, la socialista Ségolène Royal o la líder de la extrema derecha Marine Le Pen. La mayoría de partidos se muestran actualmente favorables a la reintroducción de algún tipo de mili, incluyendo los franceses; según un informe de Ipsos, el 86% de los ciudadanos también es favorable a la reinserción de este servicio.

También, el presidente Macron aboga por "un nuevo marco para servir" a las Fuerzas Armadas y reforzar el pacto "ejército-nación".

Rusia, una amenaza real para Francia

Fabien Mandon y Emmanuel Macron llevan años advirtiendo a la población sobre la amenaza de Rusia, incluso el propio presidente afirmó hace un año, durante un directo en Twitter dirigido a los más jóvenes, que la injerencia de ese país ya no es una hipótesis sino "una realidad". Francia lleva años sufriendo ciberataques rusos; solo en 2024, la agencia nacional de seguridad de los sistemas de información de Francia contabilizó 4.386 incidentes de seguridad, un 15% más respecto al año anterior.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, desde 2021, han sido atacadas alrededor de una decena de entidades francesas con el modus operandi APT28, ligado al GRU ( servicio de inteligencia militar ruso).

Unas amenazas que han continuado de distintas formas durante todo este tiempo. El pasado de octubre, el Ejército francés detenía al capitán de un petrolero fantasma, y su segundo, ante las sospechas de que, la embarcación varada ilegalmente desde hacía días, podría estar implicada en los incidentes con drones de Dinamarca, que obligaron a cerrar el espacio aéreo días anteriores provocando importantes incidencias en los principales aeropuertos.F