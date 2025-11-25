En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos seis personas han muerto este martes en un ataque de Rusia sobre Kiev
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia toma una localidad a las puertas de Kostiantínivka, en Donetsk
Las tropas rusas han tomado una nueva localidad a las puertas de Kostiantínivka, en la región ucraniana de Donetsk, según informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia. "Tras maniobras decisivas, la agrupación militar Sur liberó la localidad de Ivanopillya, en la República Popular de Donetsk", indica el parte castrense publicado en Telegram.
Lavrov acusa a los países europeos de socavar los esfuerzos de Trump rehaciendo su plan de paz
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó hoy a los países europeos de intentar "socavar" los esfuerzos diplomáticos del presidente de EEUU, Donald Trump, al rehacer su plan de paz para Ucrania. "Ellos quieren socavar los esfuerzos de Donald Trump, quieren rehacer el plan a su manera", dijo Lavrov en rueda de prensa, en la que admitió, de todas formas, que algunos de los puntos del plan original "exigen aclaración".
Ucrania dice haber atacado con misiles y drones varios objetivos estratégicos en Rusia
El Estado Mayor ucraniano asegura haber alcanzado varios objetivos de la industria militar y el sector energético de la Federación Rusa en un ataque en que el Ejército de Ucrania utilizó drones y misiles de producción propia. El ataque fue llevado a cabo por la Marina ucraniana junto con las unidades especializadas en drones, misiles y operaciones especiales de las Fuerzas de Defensa de Ucrania. Entre otros medios de ataque se utilizaron drones Bars y misiles de crucero de fabricación ucraniana Neptuno. El bombardeo alcanzó, según el Estado Mayor ucraniano, una fábrica de reparación de aviones de guerra y una infraestructura de producción de drones, ambas situadas en Taganrog, en la región rusa de Rostov. Además, alcanzó un buque de desembarco en el puerto ruso del mar Negro de Novorosíisk.
Ucrania espera concretar una visita de Zelenski a Trump antes de final de mes
Ucrania espera concretar con EEUU una visita del presidente Volodímir Zelenski a su homólogo estadounidense, Donald Trump, antes de final de mes para que ambos aborden los detalles más importantes del acuerdo marco para poner fin a la guerra negociado entre emisarios de ambos países el domingo pasado en Ginebra. "Esperamos organizar una visita del presidente de Ucrania a EEUU en la fecha más próxima posible en noviembre, para concluir las etapas finales y alcanzar un acuerdo con el presidente Trump", escribió en su cuenta de X el secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, que formó parte de la delegación negociadora ucraniana en Ginebra.
Los ministros de Exteriores de la UE debatirán por videoconferencia las negociaciones de paz para Ucrania
Los ministros de Exteriores de la UE debatirán este miércoles por videoconferencia las negociaciones de paz para Ucrania tras los primeros pasos en el plan de paz presentado por Estados Unidos después de una primera ronda de negociaciones en Ginebra. En un momento en el que Europa busca situarse en el proceso de conversaciones tras la propuesta de paz elaborada por Washington a espaldas de ucranianos y europeos, la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ha convocado a los titulares europeos del ramo para "cerrar filas y discutir próximos pasos", han confirmado fuentes europeas a Europa Press.
Rusia dice seguir abierta a negociar con Ucrania y ve "necesaria" la participación europea
Las autoridades de Rusia han informado este martes de que siguen abiertas a negociar con Ucrania para lograr una solución que ponga fin a la invasión del territorio ucraniano a pesar de los ataques registrados durante la noche, si bien han afirmado que para ello es "necesario" contar con la participación de los países europeos. "Seguimos completamente abiertos a las negociaciones", ha manifestado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, durante una rueda de prensa en la que ha señalado que "a Rusia le interesa alcanzar sus objetivos a través de vías diplomáticas y políticas".
Ucrania acusa a Rusia de responder con terrorismo a la propuesta de paz de Trump
El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, acusó este martes al líder del Kremlin, Vladímir Putin, tras el ataque masivo ruso que mató a al menos seis personas en la capital, de responder con terrorismo a los esfuerzos de paz de EEUU. "Putin ha dado su respuesta terrorista a las propuestas de paz de EEUU y del presidente (Donald) Trump. Con una lluvia de misiles y drones contra Ucrania", escribió Sibiga en X.
Rusia ataca Ucrania con 22 misiles y 460 drones y cuatro de ellos entran en Rumanía y Moldavia
Rusia lanzó durante la madrugada y la mañana contra Ucrania un total de 22 misiles y más de 460 drones, según informó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que explicó que cuatro de los drones entraron en los espacios aéreos de las vecinas Rumanía y Moldavia. "Se sabe que cuatro drones cruzaron al espacio aéreo de nuestros vecinos, Moldavia y Rumanía", escribió en X Zelenski, que afirmó que la hora en que los aparatos entraron al espacio aéreo de estos países ha sido confirmada.
Al menos tres muertos en un ataque masivo de Ucrania con drones contra territorio ruso
Al menos tres personas murieron anoche en la región de Rostov en el mayor ataque de Ucrania con drones de las últimas semanas contra el territorio de Rusia, según informaron hoy las autoridades rusas. En la vecina región de Krasnodar seis personas resultaron heridas a causa del ataque con drones, que causaron daños en una veintena de viviendas, según los datos aportados por su gobernador, Veniamín Kondratiev. "Los médicos no consiguieron salvarle la vida a otras dos personas. Fallecieron a causa de las heridas", escribió en su canal de Telegram el gobernador de la región de Rostov, Yuri Sliusar. Con anterioridad, la máxima autoridad regional había informado de un fallecido a causa del ataque aéreo de la pasada noche.
Rusia lanza un nuevo ataque masivo contra el sistema energético ucraniano
Rusia ha lanzado un nuevo ataque masivo con drones y misiles contra infraestructuras energéticas ucranianas, según ha informado el Ministerio de Energía de Ucrania en sus redes sociales. Al menos dos personas murieron y otras siete resultaron heridas en Kiev durante el ataque, que alcanzó zonas residenciales en varios distritos de la capital ucraniana, según informó la administración militar regional. "En estos momentos continúa el ataque combinado masivo del enemigo contra infraestructuras energéticas", informó por su parte el Ministerio de Energía sin especificar en qué regiones estaban siendo atacadas las infraestructuras.
- El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
- Oviedo, como en Vigo y en Madrid: todos los detalles del encendido de las luces de Navidad en la capital asturiana con DJ, coro, un grupo de versiones y hasta pompas de jabón
- Dimite el vicesecretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias que tildó a sus propios visados de 'sacadinero
- Los aparcamientos de El Molinón y de Hermanos Castro prohibirán que estacionen caravanas
- La pesadilla de un padre asturiano que estuvo cuatro años sin poder ver a su hijo: su mujer le denunció por malos tratos, le pusieron una orden de alejamiento y ahora... ha quedado absuelto
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- La sincera reflexión del entrenador del Rayo sobre el arbitraje en el Tartiere: “La acción de Mendy podía ser roja y el penalti parece un forcejeo”
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT