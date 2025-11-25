Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania dice haber atacado con misiles y drones varios objetivos estratégicos en Rusia

El Estado Mayor ucraniano asegura haber alcanzado varios objetivos de la industria militar y el sector energético de la Federación Rusa en un ataque en que el Ejército de Ucrania utilizó drones y misiles de producción propia. El ataque fue llevado a cabo por la Marina ucraniana junto con las unidades especializadas en drones, misiles y operaciones especiales de las Fuerzas de Defensa de Ucrania. Entre otros medios de ataque se utilizaron drones Bars y misiles de crucero de fabricación ucraniana Neptuno. El bombardeo alcanzó, según el Estado Mayor ucraniano, una fábrica de reparación de aviones de guerra y una infraestructura de producción de drones, ambas situadas en Taganrog, en la región rusa de Rostov. Además, alcanzó un buque de desembarco en el puerto ruso del mar Negro de Novorosíisk.