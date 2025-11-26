En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
El Gobierno de Benjamín Netanyahu ha conformado en un comunicado que el último cuerpo entregado por Hamás como parte del acuerdo del alto el fuego pertenece al rehén Dro Or
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
15 cadáveres devueltos
El Ministerio de Sanidad palestino anunció este miércoles haber recibido por parte de Israel 15 cuerpos como parte del acuerdo del alto el fuego después de que anoche Hamás entregara el cadáver -ya identificado- del rehén israelí Dror Or. El acuerdo de alto el fuego impulsado por Estados Unidos, en vigor desde el pasado 10 de octubre, estipula que Israel debe devolver 15 cuerpos de palestinos a cambio de cada uno de los 28 cuerpos de rehenes israelíes que debe entregar Hamás, de los que ya solo quedan dos.
Miles de gazatíes no cuentan con un refugio en condiciones
La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) alertó este miércoles de que miles de desplazados en Gaza no cuentan con un refugio en condiciones para hacer frente a la llegada del invierno, que ya se ha dejado notar con intensas lluvias y la bajada de temperaturas en estos últimos días. "Miles de personas desplazadas por la fuerza en la Franja luchan por encontrar un refugio seguro ante el inminente frío. La gente no tiene más remedio que improvisar tiendas de campaña. Se necesitan más refugios", advirtió la agencia en un mensaje en su cuenta de X.
Operación militar en Cisjordania
El Ejército israelí desarrolla desde la madrugada de este miércoles una amplia operación militar en la zona norte de la Cisjordania ocupada, que ha incluido la incursión en las localidades de Tubas, Tamun y Áqaba con grandes contingentes, excavadoras y helicópteros, según recoge la agencia oficial de noticias palestina, Wafa. "Las tropas allanaron varias viviendas, alteraron sus pertenencias y las vandalizaron. También desplegaron importantes refuerzos militares en la gobernación. Las excavadoras de la ocupación también bloquearon varias carreteras principales y secundarias en Tubas, Áqaba y Tamun con montículos de tierra", detalla el medio palestino.
Israel confirma que el cuerpo entregado anoche por Hamás pertenece al rehén Dro Or
La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este miércoles en un comunicado que el cuerpo entregado anoche por Hamás como parte del acuerdo del alto el fuego pertenece al rehén israelí Dro Or. "Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel, representantes del Ejército informaron a la familia del rehén caído Dror Or, de bendita memoria, que su ser querido ha sido devuelto a Israel y que se ha completado su identificación", recoge el comunicado de la Oficina de Netanyahu.
El canciller de Israel resalta a Milei como uno de los "líderes más audaces" del mundo
El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que el presidente de Argentina, Javier Milei, con quien se reunió este martes en Buenos Aires, es uno de los "líderes más audaces" del mundo y que espera su visita para la apertura de la embajada del país suramericano en Jerusalén.
"El presidente de Argentina, Javier Milei, es uno de los líderes más audaces e impresionantes del mundo. Fue un verdadero honor reunirme con él en Buenos Aires y discutir nuestras extraordinarias relaciones bilaterales", señaló Saar a través de la red social X, tras ser recibido por Milei en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino.
Saar contó que agradeció al presidente argentino por "mantenerse consistentemente al lado de Israel en el escenario internacional" y aseveró que "Argentina, bajo el liderazgo del presidente Milei, es uno de los mejores amigos de Israel en el mundo".
Netanyahu ante la crisis entre Defensa y Ejército: "Mejor no escuchar a partes interesadas"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se pronunció públicamente por primera vez este martes sobre la crisis entre el ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe de Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, afirmando que "es mejor no escuchar informes de partes interesadas", según recogen medios israelíes.
"Es mejor no escuchar informes de partes interesadas. El primer ministro está decidido a resolver los problemas y lo hará de la mejor manera posible", citan medios israelíes a un portavoz de la oficina del mandatario.
El ministro israelí de Defensa advirtió este martes que se tomarán medidas disciplinarias contra otros altos cargos del Ejército, una vez finalice la revisión del informe de la investigación sobre los fallos previos y durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.
El Ejército israelí asegura haber matado a cinco milicianos armados en Rafah
El Ejército israelí aseguró haber matado a cinco milicianos armados en la zona este de Rafah (sur de la Franja de Gaza) este martes, según un comunicado publicado en sus canales oficiales.
"Las tropas de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) continúan operando en la zona este de Rafah. Hoy martes, durante los registros de las tropas en la zona, se identificaron y eliminaron hace poco a cinco terroristas armados", informa el comunicado castrense.
La nota del Ejército agrega que los militares estiman que "probablemente se trata de terroristas que emergieron de la infraestructura terrorista subterránea" en la zona.
Hamás alerta del ahondamiento de la crisis humanitaria en Gaza a causa de las últimas inundaciones
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha alertado este martes del ahondamiento de la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza a causa de las inundaciones causadas por las últimas lluvias, al tiempo que han reclamado a la comunidad internacional que "adopte pasos serios" para aumentar la entrega de ayuda de cara a la llegada del invierno, especialmente ante las restricciones impuestas por Israel. "La Franja de Gaza está experimentando un aumento de la catástrofe (humanitaria) a causa de las últimas tormentas, que han causado que niños, mujeres y enfermos desplazados se ahoguen en sus tiendas de campaña, ya que los refugios básicos siguen sin estar disponibles", ha dicho el portavoz del grupo islamista palestino, Hazem Qasem. Así, ha recalcado que "el continuado cerco sionista y los obstáculos a la reconstrucción, sumados a la destrucción en Gaza y las duras condiciones climáticas, suponen la extensión de la guerra genocida a través del uso de otras herramientas", según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.
La ONU denuncia la muerte de más de 125 civiles en ataques de Israel contra Líbano pese al alto el fuego
Naciones Unidas ha denunciado este martes la muerte de al menos 127 civiles en Líbano a causa de ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra el país tras la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego firmado el 27 de noviembre de 2024, hace ya casi un año, antes de alertar del "incremento de los ataques" por parte de las tropas israelíes contra el país vecino. "Los ataques del Ejército israelí han provocado la muerte de al menos 127 civiles en Líbano desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, el 27 de noviembre de 2024, hasta el 24 de noviembre de este año", ha dicho el portavoz de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Thameen al Kheetan.
Hamás y la Yihad Islámica Palestina devolverán esta tarde el cuerpo de un rehén en Gaza
Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, anunciaron este martes en un comunicado que devolverán junto a la Yihad Islámica Palestina el cadáver de un rehén en Gaza a las 16.00 hora local (14.00 GMT), uno de los tres cuerpos que quedan aún en la Franja palestina.
"Como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros #TormentaDeAlAqsa, las Brigadas Al Quds (el brazo armado de la Yihad Islámica) y las Brigadas Al Qasam entregarán el cuerpo de un prisionero israelí encontrado en el centro de la Franja de Gaza a las 4 p.m.", recoge el comunicado.
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- Dimite el vicesecretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias que tildó a sus propios visados de 'sacadinero
- Así es el nuevo servicio de Oviedo con el que el Ayuntamiento aspira a mantener las calles más cuidadas que nunca
- Atención asturianos, la Policía Nacional emite un aviso urgente: 'No tengas todas las ventanas abiertas
- El Andorra llegará a El Molinón con nuevo entrenador
- Este es el número de trabajadores que Telefónica prevé despedir en Asturias y es más de la mitad de su plantilla
- Emma García y su sentido adiós a Jordi González: 'Un grandísimo profesional, un muy buen compañero