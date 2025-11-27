Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El Gobierno de Benjamín Netanyahu ha confirmado en un comunicado que el último cuerpo entregado por Hamás como parte del acuerdo del alto el fuego pertenece al rehén Dro Or

Explosión en la Franja de Gaza

Israel inicia una ofensiva terrestre y de bombardeos contra Hizbula en Líbano. / EFE

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Si buscas una cafetera buena, bonita y barata en el Black Friday, toma nota de estos productos de hogar y cocina perfectos

'Call of Duty: Black Ops 7' revoluciona el pase de batalla con más recompensas en menos tiempo

El mejor regalo para los manitas de la casa: productos de marcas como Bosch con grandes descuentos

DIRECTO | Última jornada del Foro España 360

Cudillero destaca la "unión vecinal" ante la final del concurso que podría hacer de la villa pixueta la mejor iluminada del Occidente

Una empresa de Cartagena desarrolla un ‘aparcamiento’ para el S-80

