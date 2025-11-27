Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia asegura haber derribado 118 drones ucranianos, la mitad de ellos en la región fronteriza de Bélgorod
Los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron durante la pasada noche 118 drones ucranianos, la mitad en la región fronteriza con Ucrania de Bélgorod. "Durante la pasada noche, entre las 23:00 de ayer y las 08:30 (hora de Moscú) de hoy, los sistemas de defensa antiaérea destruyeron 118 drones ucranianos de ala fija", reza el parte del Ministerio de Defensa ruso. La mayoría de los ataques (52) se concentraron en la región fronteriza de Bélgorod, la más castigada este año por los ataques con drones y misiles ucranianos.
ICAN subraya que cualquier acuerdo de paz en Ucrania debe incluir un desarme nuclear
La Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) dio este miércoles la bienvenida a los actuales contactos para intentar lograr la paz en Ucrania, pero subrayó la necesidad de que cualquier acuerdo al respecto incluya medidas para el desarme nuclear.
"Todo acuerdo de paz sostenible debe incluir la retirada de todas las armas nucleares de los países europeos", aseguró en un comunicado la directora ejecutiva de ICAN, Melissa Parke.
Al respecto, agregó que Estados Unidos y Rusia "deberían ir más allá de prorrogar los tratados de control de armamento existentes y negociar la eliminación de sus arsenales, como ha sugerido anteriormente el presidente Donald Trump".
Peskov sale en defensa de Witkoff tras las críticas por la filtración del plan de paz para Ucrania
El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha salido este miércoles en defensa del enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, después de las críticas que ha recibido por la filtración del plan de paz para Ucrania, algunas en Estados Unidos, pero también entre destacados funcionarios del Gobierno de Rusia.
Peskov ha afirmado que "no hay nada particularmente alarmante" en estas filtraciones, a pesar de que desde Moscú se han llegado a calificar de inaceptables, el último de ellos en hacerlo, Yuri Ushakov, asesor del presidente Vladimir Putin, pero también días antes el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.
La última filtración versa sobre el contenido de las conversaciones entre Witkoff y Ushakov, quien ha afirmado este miércoles que planteará al enviado especial de Trump su disgusto por estos hechos en la próxima llamada que mantengan.
Expectación en Ucrania
Los partidos clave de la oposición en Ucrania se muestran suspicaces ante las negociaciones en torno al plan de paz de EE. UU. e instan al presidente, Volodímir Zelenski, a rechazar concesiones territoriales y restricciones al Ejército ucraniano, así como a garantizar que cualquier acuerdo se alcance de modo transparente en base a un amplio consenso interno. La integridad territorial de Ucrania, su capacidad de defenderse y de elegir su futuro geopolítico son las líneas rojas clave que Kiev no debe cruzar, según las formaciones Solidaridad Europea, Batkivshchina (Patria) y Golos (Voz), que creen que Rusia no está aspirando a una paz genuina.
Beatriz Ríos
Habla Kaja Kallas
"Si queremos evitar que esta guerra continúe, entonces en realidad deberíamos limitar el Ejército de Rusia y también su presupuesto militar", ha dicho este miércoles la alta representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, durante una rueda de prensa en Bruselas, en referencia al plan de paz para Ucrania negociado entre la Casa Blanca y el Kremlin que contemplaría reducir las fuerzas armadas ucranianas. Lea aquí la crónica completa.
Siguen las violaciones del espacio aéreo
La Comisión Europea (CE) subrayó este miércoles que la reciente violación del espacio aéreo de Moldavia por seis drones rusos supone "otra provocación deliberada" por parte de Moscú. "Esta violación del espacio aéreo es otra provocación deliberada de Rusia. Es parte de un patrón más amplio de drones rusos que entran en el espacio aéreo de la UE en una escala e imprudencia sin precedentes", declaró el portavoz de la CE Anouar El Anouni durante la rueda de prensa diaria de la institución.
Más ataques rusos
El Estado Mayor ucraniano informó este miércoles de dos ataques llevados a cabo con éxito durante la noche por las Fuerzas de Defensa de Ucrania contra una fábrica dedicada a la producción de tecnología para misiles y drones situada en la república rusa de Chuvashia. La planta en cuestión está especializada en equipamiento para la navegación de misiles balísticos y de crucero, bombas aéreas y drones kamikaze Shahed, según el Estado Mayor ucraniano.
Habla Merz
El canciller alemán, Friedrich Merz, apeló este miércoles a la unidad de Europa como "actor soberano" al rechazar cualquier tipo de acuerdo para poner fin a la guerra de agresión rusa en Ucrania que no cuente con la aprobación de ucranianos y europeos, así como cualquier paz forzada, resultado de una capitulación. "Europa no es un juguete, sino actor soberano para sus propios intereses y valores", dijo Merz durante su discurso ante el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, con motivo del debate presupuestario.
"Varias versiones" del plan de EEUU
El Kremlin admitió hoy que ha recibido "varias versiones" del plan de paz para Ucrania propuesto por Estados Unidos, pero aclaró que todas ellas por "canales extraoficiales". "Ha sido por canales extraoficiales. No es oficial, pero está en papel", dijo el asesor del presidente ruso, Vladímir Putin, para política internacional, Yuri Ushakov, en declaraciones a la televisión rusa.
Ucrania espera esta semana otra visita del secretario del Ejército de EEUU para seguir negociando el plan de paz
Ucrania espera antes del final de esta semana otra visita del secretario del Ejército de EEUU, Dan Driscoll, para seguir negociando el plan de paz que promueve el presidente estadounidense, Donald Trump, según dijo anoche en sus redes sociales el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak. "Como ha esbozado el presidente de EE.UU., esperamos al secretario del Ejército en Kiev más adelante durante la semana, y estamos listos para seguir trabajando lo más rápido posible para finalizar los pasos necesarios para detener esta matanza", dijo en X Yermak.
