Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Kremlin ha confirmado que Steve Witkoff, el enviado especial de Donald Trump, visitará Moscú durante la próxima semana para celebrar consultas sobre un plan de paz para Ucrania

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS / MYKOLA TYS / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
  2. Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
  3. La despedida al niño de Avilés de 12 años que falleció de forma fulminante mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz, por nuestras vidas
  4. Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
  5. Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante 'la falta de propuestas' de Hunosa
  6. Calleja rompe su silencio 9 meses después: 'Lo de que teníamos la mejor plantilla era un mensaje interno: 'Soy el primero que creo en vosotros, pero ahora demostradlo'”
  7. Emma García y su sentido adiós a Jordi González: 'Un grandísimo profesional, un muy buen compañero
  8. Alerta en Gijón por un pavoroso incendio en una tienda de patinetes eléctricos: “Sentimos una explosión”

El Ibex arranca plano y mantiene los 16.300 puntos impulsado por Acciona Energía y Rovi

El Ibex arranca plano y mantiene los 16.300 puntos impulsado por Acciona Energía y Rovi

Si buscas una cafetera buena, bonita y barata en el Black Friday, toma nota de estos productos de hogar y cocina perfectos

Si buscas una cafetera buena, bonita y barata en el Black Friday, toma nota de estos productos de hogar y cocina perfectos

'Call of Duty: Black Ops 7' revoluciona el pase de batalla con más recompensas en menos tiempo

'Call of Duty: Black Ops 7' revoluciona el pase de batalla con más recompensas en menos tiempo

El mejor regalo para los manitas de la casa: productos de marcas como Bosch con grandes descuentos

El mejor regalo para los manitas de la casa: productos de marcas como Bosch con grandes descuentos

DIRECTO | Última jornada del Foro España 360

DIRECTO | Última jornada del Foro España 360

Cudillero destaca la "unión vecinal" ante la final del concurso que podría hacer de la villa pixueta la mejor iluminada del Occidente

Cudillero destaca la "unión vecinal" ante la final del concurso que podría hacer de la villa pixueta la mejor iluminada del Occidente
Tracking Pixel Contents