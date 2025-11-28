Israel investiga imágenes de soldados que dispararon a palestinos que se habían rendido en Cisjordania

El Ejército israelí investiga un "incidente" después de que sus tropas fueran filmadas en Yenín, en Cisjordania ocupada, disparando a dos hombres con los brazos en alto, en señal de que se habían rendido. La Autoridad Palestina informó de la muerte de dos hombres de 26 y 37 años abatidos por tiros israelíes en Yenín y más tarde acusó a las fuerzas israelíes de cometer un "crimen de guerra" y afirmó que se trata de "brutales" ejecuciones sumarias. Los fallecidos fueron identificados como Montaser Bilah Mahmud Abdulah y Yusef Ali Asasa.

El Ejército informó de que las tropas realizaban una operación al sur de Yenín, una localidad conocida por ser un bastión de grupos armados, cuando cercaron a dos sospechosos acusados de "actividades terroristas". Los hombres fueron obligados a salir del edificio rodeado tras horas de mantener un "proceso de rendición". "Cuando salieron, se disparó contra los sospechosos. El incidente está siendo investigado", afirma el comunicado de las fuerzas israelíes.

Las imágenes difundidas por las cadenas de televisión israelíes muestran a las fuerzas israelíes disparando contra dos hombres con las manos en alto, en señal de rendición. Un periodista de AFP en el terreno filmó parte del incidente. El movimiento islamista palestino Hamás denunció una "ejecución a sangre fría", en un comunicado. Israel ocupa Cisjordania desde 1967 y la Autoridad Palestina ejerce una autonomía limitada en este territorio.

Apoyo de la ultraderecha

El ministro israelí de Seguridad Interior, Itamar Ben Gvir, expresó su apoyo total a los soldados y policías implicados en la operación. El político de extrema derecha, perteneciente al partido de ultraderecha Poder Judío, afirmó en X que las tropas "actuaron exactamente como se espera" y agregó: "¡Los terroristas deben morir!".

El diario de izquierda israelí 'Haaretz' reportó, citando a una fuente de la guardia fronteriza que una investigación preliminar mencionó que uno de los hombres que estaba en el suelo, intentó levantarse e hizo un "movimiento sospechoso", que fue lo que hizo que los militares y policías le dispararan. La Autoridad Palestina precisó que los restos siguen retenidos por Israel.

La violencia se ha intensificado en Cisjordania desde el inicio de la guerra en Gaza, que se desencadenó por el ataque en el sur de Israel del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023. La violencia en Cisjordania no ha cesado desde la entrada en vigor de una tregua en Gaza el 10 de octubre.