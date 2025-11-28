Tensión EEUU-Venezuela
Trump avisa de que "empezará a detener" a narcotraficantes de Venezuela con acciones "por tierra"
El presidente de EEUU no detalló qué nuevas medidas tomará su Gobierno tras los bombardeos a embarcaciones
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este jueves de que las Fuerzas Armadas "empezarán muy pronto" a "detener" a los "narcotraficantes de Venezuela" por tierra, al considerar que ya han sido un éxito las operaciones militares en el mar.
"Probablemente han notado que las personas ya no quieren entregar (las drogas) por mar, y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país", declaró Trump en una llamada de Acción de Gracias con militares.
El mandatario, quien no detalló en qué consistirían las acciones en tierra, destacó desde Florida los ataques en el Caribe y en el Pacífico, donde las fuerzas estadounidenses han matado a más de 80 personas al destruir más de 20 lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico, en su mayoría de Venezuela, desde el 1 de septiembre.
"En semanas recientes, ustedes han estado trabajando para detener a los narcotraficantes de Venezuela, de los que hay muchos. Por supuesto, ya no hay muchos viniendo por mar", dijo el presidente a los elementos del Ejército.
El jefe de Estado justificó los bombardeos al señalar que los supuestos narcotraficantes de Venezuela "están mandando su veneno a Estados Unidos, donde matan a miles de personas al año".
"Pero vamos a encargarnos de la situación. Ya estamos haciendo un montón. Casi la hemos detenido. Ya hemos detenido el 85% (del flujo) por mar", indicó.
Sus declaraciones ocurren en medio de la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, que desde el 16 de noviembre desplegó en el Caribe el USS Gerald R. Ford, su mayor portaaviones, y el lunes declaró como terrorista a la organización Cartel de los Soles, que vincula con el gobernante venezolano, Nicolás Maduro.
Aún así, Trump ha insistido antes que él no ha decidido aún bombardear infraestructura en Venezuela o atacar a Maduro, con quien "podría hablar para salvar muchas vidas", según expresó el martes, una conversación que sería "bienvenida, de acuerdo con el fiscal general venezolano, Tarek William Saab.
Aviones bombarderos estadounidenses B-52H realizaron el lunes demostraciones en el Caribe, según reveló este miércoles la Fuerza Aérea de EEUU.
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
- Así será la reforma de una de las plazas de Oviedo en la que se registran más caídas de peatones
- Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
- El templo del pote y de la fabada está en un pueblo asturiano de 200 habitantes y a solo 20 minutos de Oviedo y Gijón: 'El menú del día es excelente
- Esta es la tecnológica catalana que prevé instalarse en Asturias (y estos son los empleos de alto perfil que creará)