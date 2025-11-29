Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Al menos diez personas murieron y varias más resultaron heridas este viernes en una serie de ataques perpetrados por las fuerzas israelíes durante una incursión en la localidad de Beit Jinn, a las afueras de Damasco

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

