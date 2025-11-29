Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Registran las dependencias del jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, en el marco de la investigación sobre una supuesta trama que cobraba sobornos a contratistas de la empresa pública de energía atómica

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Todas las imágenes de la gala del Ciudad de Lugones: así fue la fiesta del atletismo sierense

En imágenes, Pola de Siero apaga la llama del arte

El Principado prevé para 2026 "buenas noticias" con la autopista del mar

Tres obras y siete millones para "reconfigurar" la imagen de El Llano: "Es una inversión importante y estamos contentos; los vecinos llevaban tiempo esperando" (en imágenes)

