Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Volodímir Zelenski anuncia que la delegación negociadora de Ucrania ya está en EEUU y ve "factible" un acuerdo para avanzar hacia el fin de la guerra "en los próximos días"
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Alarma en Polonia
Unidades de las Fuerzas Armadas de Alemania presentes en Polonia para operar sistemas Patriot se activaron el viernes tras detectar cerca del espacio aéreo polaco la presencia de aviones de guerra rusos que operaban en el oeste de Ucrania. Según informó la edición dominical del diario 'Bild', cazas rusos modelo MiG-31 volaron el viernes en dirección a Polonia y activaron la reacción de las defensas aéreas polacas y de los militares alemanes que operan sistemas Patriot en suelo del país del este europeo.
Drones ucranianos
Los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron durante la pasada noche 33 drones ucranianos de ala fija sobre cuatro regiones del mar Negro, al repeler un ataque considerablemente menor que el de la víspera, cuando neutralizaron 103, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. "En el transcurso de la pasada noche las defensas antiaéreas aniquilaron e interceptaron 33 drones ucranianos de ala fija", señaló el mando militar ruso en su canal de Telegram.
Un muerto en Kiev
Al menos una persona ha muerto y once han resultado heridas en la localidad de Vyshgorod, en la región de Kiev, por un ataque ruso en la madrugada del domingo con drones, uno de los cuales alcanzó un edificio de gran altura. Según informa la agencia ucraniana Ukrinform, que cita al jefe de la administración regional, Mykola Kalashnyk, seis de los heridos, entre los que se encuentra un niño, han tenido que ser hospitalizados.
Zelenski anuncia que la delegación negociadora de Ucrania ya está en EEUU y ve "factible" un acuerdo para el fin de la guerra "en los próximos días"
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado este sábado en su habitual discurso vespertino al país que considera "factible" alcanzar "en los próximos días" un acuerdo para el fin "digno" de la guerra con Rusia. "Los estadounidenses están mostrando un enfoque constructivo y es posible que en los próximos días se concreten los pasos para determinar cómo poner un fin digno a la guerra", ha afirmado Zelenski en su discurso. El mandatario ucraniano ha destacado que la delegación ucraniana para las negociaciones está ya en Estados Unidos para "seguir con el diálogo sobre la base de los puntos de Ginebra". "La diplomacia continúa activa (...).
Zelenski denuncia el ataque ruso que deja tres muertos y docenas de heridos
Kiev reivindica un ataque con drones navales
Ucrania atacó con éxito usando drones navales a dos barcos de la flota fantasma rusa en el mar Negro, informó este sábado la agencia ucraniana Ukrinform, que citó una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). Los drones navales empleados son los sistemas modelo 'Sea Baby' o "Bebé del mar", según Ukrinform, que señaló que la operación estuvo a cargo del SBU y la Marina de Ucrania.
Un nuevo bombardeo ruso contra Kiev deja al menos dos fallecidos
Resistencia en Pokrovsk
Las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron este sábado de que, tras una operación exitosa en dirección de la ciudad oriental de Dobropilia, la urbe de Pokrovsk, escenario de duros enfrentamientos con tropas invasoras rusas durante semanas, resiste bajo el control de Kiev. Según la agencia ucraniana 'Ukrinform', que citó a Oleg Apostol, comandante de las Fuerzas Aerotransportadas de Asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, operativos del país invadido completaron una operación en dirección Dobropilia para contribuir a mejorar la situación en Pokrovsk.
Kiev acusa a Moscú de seguir con su "plan de guerra"
El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, acusó a Rusia de continuar con su "plan de guerra" en un momento internacional en que "todos hablan de discutir puntos de planes de paz", tras el ataque masivo ruso contra el territorio ucraniano en la noche del viernes a este sábado. "Mientras todos hablan de puntos de planes de paz, Rusia continúa con su 'plan de guerra' de dos puntos: matar y destruir", escribió Sibiga en X, donde condenó el último ataque ruso contra Ucrania, que dejó, sólo en Kiev y sus alrededores, tres muertos y decenas de heridos, dijo el presidente, Volodímir Zelenski.
Habla Zelenski
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este sábado el ataque nocturno ruso con alrededor de 36 misiles y cerca de 600 drones contra territorio ucraniano que dejó tres muertos y decenas de heridos.
