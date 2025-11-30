El papa León XIV aterriza en el Líbano con un mensaje de paz y reconciliación

El repiqueteo de las campanas llena la ciudad. No es un domingo cualquiera en Beirut. El papa León XIV acaba de aterrizar en la capital libanesa, cumpliendo una promesa hecha por su difunto predecesor, el papa Francisco. Se trata de la cuarta visita de un pontífice al país de los cedros, y la primera en 13 años. Recién llegado de Turquía, donde ha estado cuatro días, el Papa se ha reunido con los líderes políticos del Líbano en el palacio presidencial nada más llegar. Desde allí, ha lanzado un mensaje de paz a una nación sometida a los bombardeos diarios de Israel, pese a que haya un alto el fuego en vigor desde hace más de un año, y ha reivindicado el diálogo mutuo para llevar a una reconciliación.

"Han sufrido mucho las consecuencias de una economía que mata, la inestabilidad global que tiene repercusiones devastadoras también en la región, y la radicalización de identidades y conflictos, pero siempre han deseado y sabido cómo empezar de nuevo", ha dicho el papa León XIV en un discurso frente a las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el palacio presidencial. "No puede haber reconciliación duradera sin un objetivo común ni sin apertura hacia un futuro donde el bien prevalezca sobre los males sufridos o infligidos en el pasado o en el presente, y una cultura de reconciliación necesita autoridades e instituciones que reconozcan el bien común como superior al particular", ha insistido.

A lo largo de su discurso, el pontífice ha elogiado la resiliencia, y la diversidad del pueblo libanés. "Hay momentos en que es más fácil huir o simplemente más conveniente mudarse a otro lugar; se requiere verdadera valentía y previsión para quedarse o regresar al propio país, y para considerar incluso las situaciones más difíciles como dignas de amor y dedicación", ha aplaudido, expresando su preocupación por el éxodo que sufre el país. "La paz siempre crece en un contexto vivo y concreto, constituido por vínculos geográficos, históricos y espirituales; necesitamos alentar a quienes la fomentan y nutren, sin ceder al sectarismo ni al nacionalismo", ha insistido, haciendo mención de algunas frases de su predecesor, y subrayando "el rol esencial de las mujeres para preservar y construir la paz".

Necesitada esperanza

Para muchos libaneses, este viaje es un mensaje de esperanza que necesitan mucho. "El Líbano ya ha sufrido bastante", dijo el papa León XIV en un discurso previo a su llegada al país. Por todo el territorio libanés, su rostro saluda a conductores y pasajeros desde múltiples carteles con un mismo mensaje: "Bienaventurados los que trabajan por la paz". Después de un año de tregua entre Israel y Hizbulá, en el que han sido asesinados más de 330 libaneses, el país de los cedros se enfrenta a la posibilidad de una violencia renovada por parte del Estado judío. Sin embargo, gran parte de la sociedad libanesa siente que el mundo les ha abandonado y que ya nadie mira para ellos. León XIV ha aterrizado en Beirut para confirmarles que esto no es así.

"Después de todo lo que hemos sufrido, su llegada es una de las mejores noticias que hemos recibido en mucho tiempo", afirma Georgette, una joven libanesa, a este diario. Desde el 2019, el Líbano se ha visto sumido en un bucle de crisis. Ese año empezó su colapso financiero, uno de los peores en todo el mundo desde el siglo XIX, según el Banco Mundial. Le siguieron un movimiento de protestas masivas sin precedentes, la pandemia mundial, y la explosión del puerto de Beirut que mató a 220 personas en agosto de 2020. El otoño pasado, el sur y el este del país de los cedros sufrió una brutal ofensiva militar israelí que mató a 4.000 personas, y causó una destrucción estimada en más de 10.000 millones de euros. "Su visita no va a cambiar nada en la situación del Líbano, pero es muy importante para los cristianos del país", dice Karen, una libanesa cristiana, a EL PERIÓDICO.

Un tercio de la población

Pese a su declive demográfico, el Líbano es el país árabe con mayor presencia de población cristiana. Son una tercera parte del pueblo libanés, y ocupan posiciones de poder. "Somos la gente originaria y su visita subraya la importancia de nuestra presencia aquí, ya que somos el único país árabe con un presidente cristiano", insiste Karen. La presencia del cristianismo en el Líbano se remonta al siglo I, y, en su fundación como Estado desde su independencia de dominio francés en 1943, se concebió como un refugio para los cristianos. En el país, conviven 18 sectas religiosas reconocidas por la Constitución, 12 de ellas son cristianas. El Nuevo Testamento recoge las visitas de Jesús a Sidón y Tiro, aunque probablemente su episodio más destacado tuvo lugar en el actual asediado sur del Líbano.

En Qana, Jesús llevó realizó su primer milagro al convertir el agua en vino. Durante los últimos dos años de conflicto regional, esta milenaria aldea, situada a 12 kilómetros de la frontera con Israel, ha sufrido masacres, bombardeos y destrucción. Sin embargo, el papa León XIV no tiene previsto visitarla, ni viajar más al sur de Beirut. "Una visita sorpresa al sur del Líbano mandaría un claro mensaje a los israelíes, y a todos aquellos que quieren hacer ver que es una zona hostil", constata Marie a este diario. "Su visita, en realidad, es más un mensaje, que un viaje a un país, porque trata de decirnos que el Líbano es muy especial y que debe ser preservado en todos sus componentes", añade.

Mensaje de Hizbulá

Antes de su llegada, Hizbulá ha instado al Papa a expresar su rechazo a la injusticia y la agresión que sufre el territorio. "Nosotros en Hizbulá aprovechamos la ocasión de su auspiciosa visita a nuestro país para reafirmar de nuestra parte nuestro compromiso con la coexistencia", han dicho este sábado en un comunicado. Lo que Israel "está haciendo en el Líbano es una agresión continua e inaceptable", han añadido. Aparte de los bombardeos diarios contra el sur y el este del país, el Ejército israelí también ocupa cinco colinas estratégicas en la frontera entre ambos países, violando el acuerdo de tregua firmado hace más de un año.

Durante su visita, el pontífice visitará diferentes iglesias en las montañas libanesas, y llevará a cabo un diálogo inter religioso con los jefes de las denominaciones cristianas y musulmanas. Visitará cinco pueblos y ciudades del país, incluido un hospital psiquiátrico, uno de los pocos centros de salud mental del país y se reunirá con jóvenes libaneses que, en el último lustro, han protagonizado un éxodo masivo del país en busca de mejores oportunidades. También realizará una oración en el lugar de la explosión del puerto beirutí, y acabará su viaje con una misa masiva en el paseo marítimo de la capital, a la que ya se han registrado unas 120.000 personas. A la ceremonia, acudirá una delegación de 300 cristianos sirios que esperan que, en la próxima visita del pontífice, recale en sus iglesias.