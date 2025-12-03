EEUU
Los demócratas reflotan la presión a Trump con el 'caso Epstein' y publican vídeos y fotos de la casa del pederasta en las Islas Vírgenes
Aunque las imágenes no aportan grandes novedades ni son reveladoras sí renuevan el foco sobre un caso que persigue al republicano y le tensa con parte de sus bases
Los demócratas vuelven a reflotar el ‘caso Epstein’, una pesadilla política para Donald Trump, esta vez sacando a la luz 10 fotos y cuatro vídeos inéditos de la casa del depredador sexual en Little St. James, una las dos islas que tenía en propiedad en las Islas Vírgenes y que fue uno de los epicentros de su trama de abusos sexuales a mujeres jóvenes y menores, incluyendo niñas de solo 14 años.
Aunque las imágenes no aportan grandes novedades ni contienen revelaciones llamativas han sido definidas como “una mirada inquietante” al mundo de Epstein y su isla por el congresista Robert Garcia, el demócrata de más alto rango en el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara Baja, que está acometiendo una investigación del caso.
“Hacemos públicos los vídeos y las fotos para asegurar la transparencia pública y para ayudar a crear la imagen completa de los horribles crímenes de Epstein”, ha escrito en un comunicado Garcia, que ha explicado que han obtenido el material, ahora disponible para su descarga en internet, tras una petición que se hizo al fiscal general de las Islas Vírgenes el 18 de noviembre.
Materiales bancarios
El congresista demócrata ha prometido además hacer públicos en los próximos días, una vez que los hayan revisado, materiales que han conseguido tras hacer reclamaciones de documentación a J.P. Morgan Chase y Deutsche Bank, dos entidades que trabajaron e hicieron negocios con Epstein.
“Es hora de que el presidente Trump publique todos los archivos”, ha escrito en su comunicado Garcia.
La publicación de este miércoles reactiva el foco sobre este caso que persigue a Trump y ha abierto una brecha entre el presidente y parte de sus bases. El mes pasado el mandatario se vio forzado a firmar una ley para asegurar la desclasificación de todos los archivos pero la norma, que daba un plazo de 30 días desde la firma el día 19 deja espacio para excepciones.
