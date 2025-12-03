Guerra en Ucrania
Bruselas da dos opciones a los gobiernos para financiar a Ucrania: deuda conjunta o activos rusos congelados
Los líderes de la Unión Europea se comprometieron en octubre a hacerse cargo de las necesidades económicas de Kiev para los próximos dos años
La Comisión Europea ha dado este miércoles dos opciones a los gobiernos europeos para garantizar la viabilidad económica de Ucrania durante los próximos dos años: utilizar el presupuesto comunitario para emitir deuda conjunta o hacer uso de los activos rusos congelados para dar un préstamo a Kiev.
El pasado mes de octubre, los líderes de la UE se comprometieron a hacerse cargo de las necesidades económicas de Ucrania para los próximos años. Según los cálculos de la Comisión, Kiev necesita alrededor de 53.000 millones de euros en asistencia presupuestaria y unos 80.000 millones en apoyo militar de aquí a 2027. La pregunta es de dónde puede el bloque sacar el dinero.
La opción predilecta por la mayoría de los gobiernos europeos es utilizar los activos rusos congelados gracias a las sanciones que la UE impuso sobre el Banco Central Ruso al inicio de la guerra. Los líderes consideran que los contribuyentes europeos no deberían correr con el coste de un conflicto iniciado por el Kremlin.
Activos o deuda
Buena parte de los 200.000 millones de euros en activos están en posesión de Euroclear, con sede en Bélgica. El gobierno belga se ha opuesto firmemente a su uso porque le preocupan las potenciales consecuencias legales de hacerlo, y tener que pagar la factura si no existe una mutualización de los riesgos. Eso es lo que trata de solucionar la Comisión con las propuestas que ha planteado este miércoles.
Según la Comisión, los textos "establecen una serie de salvaguardias para proteger a los Estados miembros y a las instituciones financieras de posibles represalias dentro de Rusia y de expropiaciones ilegales fuera de Rusia". Además, para hacer frente a "cualquier riesgo residual", de hacerse uso de los activos, los gobiernos deberán contribuir a "un sólido mecanismo de solidaridad", bien con garantías nacionales, bien con el presupuesto comunitario. Además, Bruselas plantea hacer ilegal cualquier transferencia de activos a Rusia, para evitar el colapso si se descongelan.
"Con las propuestas de hoy, garantizaremos que Ucrania cuente con los medios para defenderse y avanzar en las negociaciones de paz desde una posición de fuerza", ha dicho la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en un comunicado. "Estamos aumentando el coste de la guerra de agresión de Rusia. Y esto debería servir como un incentivo adicional para que Rusia participe en la mesa de negociaciones", ha añadido la alemana.
