Macron aterriza en China para discutir con Xi Jinping sobre comercio y la guerra de Ucrania

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aterrizó este miércoles en China para iniciar una visita de Estado de tres días, durante los cuales tiene previsto reunirse con Xi Jinping. En su encuentro, ambos dirigentes se centrarán en las relaciones diplomáticas, el comercio y el rol que desempeña el gigante asiático en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Las buenas relaciones de China con Rusia preocupan a París, que ha expresado en varias ocasiones "su esperanza de que Pekín logre persuadir a Moscú". "Lo que queremos es que, en este momento en que se están llevando a cabo intensas negociaciones sobre cómo salir de la crisis, China pueda convencer e influir en Rusia y guiarla hacia un alto el fuego lo más rápido posible", confesó recientemente una fuente cercana al presidente francés a 'Le Monde'.

Sin embargo, el gigante continúa suministrando a Rusia material clave de guerra, como piezas para drones, y no parece que su postura vaya a cambiar a corto plazo. Por ello, y a pesar de las acusaciones sobre "apoyar la maquinaria de guerra rusa", Macron buscará en su viaje "seducir" a Xi, aunque sin muchas esperanzas.

Injerencia comercial china

Otro de los ejes dominantes del encuentro se centrará en las crecientes "tensiones comerciales" entre China y Europa. Los últimos años han estado marcados por múltiples disputas e investigaciones europeas sobre las ayudas a los vehículos eléctricos chinos. Acusaciones a las que Pekín respondió con pesquisas acerca de las importaciones de brandy, cerdo y productos lácteos europeos.

Europa busca deshacerse de su gran dependencia comercial de China en sectores clave, como el automóvil, la tecnológica o los bienes de consumo, y a pesar de que los intercambios económicos y comerciales siguen avanzando, el desequilibrio sigue siendo notorio. China es, por delante de Alemania, el primer déficit comercial bilateral de Francia , con un 46%. Además, el gigante asiático es el segundo proveedor de Francia, por delante de Estados Unidos y Reino Unido. En sentido inverso, la cuota de mercado francesa en China era del 1,6% en 2016, frente al 5,5% de Alemania, el 1,2% del Reino Unido y el 1% de Italia.

Por ello, Macron insiste en la necesidad de aplicar políticas comerciales más proteccionistas que aseguren los mercados europeos mediante aranceles más altos en los vehículos eléctricos o en el acero chino. Siguiendo con su plan, el presidente francés abogará por el equilibrio económico y comercial que garantice "un crecimiento sostenible y sólido que beneficie a todos", como ya adelantó el Palacio del Elíseo.

Industria aeroespacial y lujo

Un equilibrio que fortalezca al mismo tiempo las relaciones bilaterales, puesto que China también es un mercado importante para la industria aeroespacial francesa o el sector del lujo. Las importaciones asiáticas procedentes de Francia ascendieron a 262.420 millones de yuanes, lo que supone un aumento interanual del 10,9%, según datos de la Administración General de Aduanas de China. De ahí que el presidente galo haya viajado a Pekín con un delegación francesa de 35 directivos, como Airbus, EDF y Danone, para convencer a la cúpula del dragón rojo en la necesidad de instalar fábricas en Europa, especialmente automovilísticas, para crear un mercado más accesible y defender "su acceso justo y recíproco", señaló el Elíseo.

Macron insiste en su deseo de reindustrializar Francia. No obstante, el déficit comercial del país galo es mayor que antes de la pandemia de covid 19, casi duplicándose en los últimos 10 años, y la participación de China en su déficit no deja de crecer, representando ya casi la mitad, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. Esta diferencia es cada vez más visible en los hábitos de consumo de los franceses, quienes optan por coches eléctricos altamente competitivos de marcas chinas como BYD y MG hasta los productos de bajo coste en bienes de consumo, como Shein, Temu o Alibaba.

El viaje de Macron a China, que se prolongará hasta el viernes, llega en un momento clave en el que Europa intenta mirar hacia otros mercados tras la llegada de las amenazantes políticas arancelarias de Donald Trump.