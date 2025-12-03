Trump revierte normas de Biden de eficiencia energética para los fabricantes de coches

Donald Trump da este miércoles otro acelerón en su cruzada contra la transición energética y en su refuerzo de los combustibles fósiles. En un acto en la Casa Blanca, flanqueado por directivos de los tres grandes del motor de Estados Unidos (Ford, General Motors y Stellantis, matriz de Chrysler), el presidente ha anunciado que revierte normas de eficiencia energética que su predecesor, Joe Biden, había establecido para los fabricantes de coches.

“Oficialmente ponemos fin a normas ridículamente onerosas de Biden que imponen costosas restricciones y todo tipo de problemas a los fabricantes de coches”, ha dicho Trump en el Despacho Oval, donde ha vuelto a lanzarse contra un supuesto e inexistente “mandato” para comprar vehículos eléctricos y ha reiterado su insulto a las políticas medioambientales como el “gran timo verde” .

Lo que Trump hace es poner en marcha el fin de parámetros del Promedio Corporativo de Economía de Combustible (CAFE por sus siglas en inglés) que se aprobaron durante el mandato de Biden. La Administración Nacional de Seguridad de Autopistas va a reducir significativamente esos requerimientos para coches que se fabriquen en EEUU. Además, se anuncian cambios drásticos como poner fin a algunas ayudas fiscales que se daban vinculadas a esa eficiencia energética y a la reducción de emisiones.

Se espera que el Departamento de Transporte abra ahora un periodo de comentarios públicos antes de poner en marcha las nuevas normas, que se dan por hechas. Se espera también que la Agencia de Protección Ambiental relaje límites de emisiones de coches y camiones en los próximos meses.

Críticas y regresión

Son medidas que ha aplaudido el sector del motor y aliados republicanos del presidente pero que denuncian los medioambientalistas. “Van a subir los costes para los consumidores en las gasolineras y van a enviar a los chinos el mensaje del que el mercado está abierto para ellos y nosotros lo abandonamos”, ha dicho en un comunicado Dan Becker, del Centro para la Diversidad Biológica.

El desencanto de los ambientalistas con Trump es una constante. Desde su regreso a la presidencia, el republicano ya ha tomado numerosas medidas que han dado marcha atrás a la transición verde. Su gran ley fiscal, de inmigración y defensa, por ejemplo, puso fin a las multas a los fabricantes que no cumplían estándares federales de eficiencia de combustible. Aunque la retirada de esas sanciones ya permitía a los fabricantes ignorar las reglas, debilitarlas hará más difícil a futuras Administraciones implementarlas.

Trump, además, firmó en junio una ley para bloquear los esfuerzos de California de vetar a partir de 2035 la venta de vehículos de gasolina de nueva fabricación y que también requería que el 35% de los nuevos vehículos vendidos a partir de 2026 en el estado fueran eléctricos.

El Congreso controlado por los republicanos, igualmente, ha puesto fin a ayudas fiscales federales para la compra de vehículos eléctricos y ha recortado financiación pública para producción de baterías y de esos vehículos eléctricos, que Trump ha vuelto a demonizar este miércoles.

Los líderes del sector han apoyado a Trump. En un comunicado emitido ya antes de comparecer junto al presidente en el Despacho Oval Jim Farley, consejero delegado de Ford, le había dado las gracias por “alinear los parámetros con realidades de mercado. Podemos hacer avances de verdad en emisiones de carbono y eficiencia energética mientras damos a los clientes opciones y algo asequible”.

Las normas de Biden

En 2022 el Gobierno de Biden subió los requisitos de eficiencia energética un 8% para vehículos fabricados en 2024 y 2025 y un 10% para 2026. Un par de años después se elevaron también los requerimientos para vehículos ligeros de carga, que tenían que pasar de 16 kilómetros por litro en 2025 a 21,4 kilómetros por litro para 2031.

La agencia de seguridad vial el año pasado calculó que sus reglas para automóviles de pasajeros y camiones reducirían el consumo de gasolina y recortarían el consumo de gasolina en 242.000 millones de litros y reducirían en 659 millones de toneladas métricas las emisiones.