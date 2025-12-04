Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El Ejército y la Inteligencia de Israel han anunciado la muerte de un "terrorista" que ha herido a uno de sus militares al embestirlo con el vehículo que conducía en Cisjordania

Explosión en la Franja de Gaza

Explosión en la Franja de Gaza

Ver galería

Israel inicia una ofensiva terrestre y de bombardeos contra Hizbula en Líbano. / EFE

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Giro en la búsqueda de Mari Trini y su bebé en la balsa de Ribadesella: el vehículo hallado no es el esperado y se suspende el dispositivo
  2. Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
  3. Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
  4. El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
  5. Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine "indie" que transformó el Festival de Gijón
  6. La marca de montaña e invierno por excelencia, que hace competencia a Decathlon, aterriza en el mayor centro comercial de Asturias
  7. El Ayuntamiento de Oviedo lo confirma: así afectará la Zona Baja en Emisiones a aquellos que vengan a trabajar a la ciudad y no sean residentes, ¿cambiar de vehículo?
  8. Hallan a un hombre de 79 años muerto dentro de su coche con el motor arrancado en Oviedo

¿Puedes enfermar de peste porcina por comer carne de cerdo o embutido? Todo sobre el brote que alerta al mundo

¿Puedes enfermar de peste porcina por comer carne de cerdo o embutido? Todo sobre el brote que alerta al mundo

Los albaceas de la obra del pintor gijonés Nicanor Piñole se abren ahora a que los cuadros vayan temporalmente al Revillagigedo

Los albaceas de la obra del pintor gijonés Nicanor Piñole se abren ahora a que los cuadros vayan temporalmente al Revillagigedo

Detenidos una mujer y su pareja por la muerte del hijo de ella, de 4 años, en Almería

Detenidos una mujer y su pareja por la muerte del hijo de ella, de 4 años, en Almería

EN IMÁGENES: Las familias del colegio "Campiello" de Piedras Blancas piden reparaciones en el centro, que cumple 50 años

EN IMÁGENES: Las familias del colegio "Campiello" de Piedras Blancas piden reparaciones en el centro, que cumple 50 años
Tracking Pixel Contents