Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Volodímir Zelenski anuncia que la delegación negociadora de Ucrania ya está en EEUU y ve "factible" un acuerdo para avanzar hacia el fin de la guerra "en los próximos días"

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS / MYKOLA TYS / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

¿Puedes enfermar de peste porcina por comer carne de cerdo o embutido? Todo sobre el brote que alerta al mundo

Los albaceas de la obra del pintor gijonés Nicanor Piñole se abren ahora a que los cuadros vayan temporalmente al Revillagigedo

Detenidos una mujer y su pareja por la muerte del hijo de ella, de 4 años, en Almería

EN IMÁGENES: Las familias del colegio "Campiello" de Piedras Blancas piden reparaciones en el centro, que cumple 50 años
