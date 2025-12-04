Maduro confirma que conversó por teléfono con Trump "hace unos diez días"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó este miércoles que, hace "unos diez días", conversó por teléfono de manera "cordial" con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue militar del país norteamericano en el Caribe.

"Hace unos diez días, aproximadamente, desde la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores (sede del Gobierno venezolano) y tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump", aseguró Maduro.

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el líder chavista dijo que la conversación se desarrolló "en un tono de respeto" y espera que el contacto represente un paso "hacia un diálogo respetuoso" entre ambos países, sin relaciones diplomáticas desde 2019.

"Welcome dialogue, welcome diplomacy (bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia)", expresó Maduro, quien explicó, al recordar su época como canciller durante el Gobierno del presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, que hasta hoy no se había referido al asunto por "prudencia" y porque hay temas que, a su juicio, deben permanecer en silencio "hasta que se den".

El jefe de Estado insistió en que el camino entre su país y EE.UU. debe ser el "de respeto, de diplomacia y de diálogo", y expresó su confianza en que "todo saldrá bien para la paz, la independencia, la dignidad y el futuro de Venezuela".

El domingo, Trump, cuando dialogaba con la prensa a bordo del Air Force One de regreso a la capital estadounidense, fue consultado sobre si había hablado con Maduro y dijo: "La respuesta es sí".

El mandatario evitó abundar sobre los detalles: "No quiero comentar al respecto".

Según dijo el pasado viernes el diario The New York Times, con base en fuentes anónimas familiarizadas con el asunto, la conversación entre los dos líderes se habría dado en la segunda mitad de noviembre para acordar una posible reunión entre ambos en EE.UU.

La llamada, que incluyó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, no resultó en planes concretos para el encuentro, añadió el informe del diario neoyorquino, que no compartió más detalles sobre lo discutido entre ambos líderes.

Maduro ha expresado públicamente su disposición a dialogar con su par estadounidense, algo que propuso se haga "face to face (cara a cara)".

La tensión entre Caracas y Washington ha escalado en los últimos días y el sábado Trump advirtió a los pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano y sus alrededores "cerrado", en medio de una crisis de conectividad de la nación suramericana.