La Comisión Europea multa con 120 millones de euros a X por el diseño "engañoso" de su sistema de verificación y falta de transparencia

La Comisión Europea ha determinado este viernes que la red social X viola las normas de servicios digitales europeas por "el diseño engañoso" de su sistema de verificación, la falta de transparencia de su repositorio publicitario y la falta de acceso a datos públicos para investigadores, por lo que ha anunciado una multa de 120 millones de euros contra la red social.

El sistema de verificación de X es "engañoso". Esa es la conclusión de la Comisión tras una investigación que se ha alargado durante dos años. La famosa marca azul "da a entender que hay un usuario real, verificado, detrás", ha explicado una alta fuente comunitaria involucrada en la investigación. Pero en la práctica esto no es así.

La segunda razón por la que la red social viola las normas comunitarias según la decisión del Ejecutivo este viernes es que no existe un repositorio de anuncios. Es decir, una base de datos donde los usuarios puedan acceder a todos los anuncios. "Esto es particularmente importante para investigar posibles fraudes o anuncios políticos falsos", ha explicado la misma fuente.

Por último, Bruselas considera que X viola las normas al no dar acceso a investigadores a datos que en realidad son públicos, como por ejemplo los diferentes tipos de interacciones con una publicación. A ojos de la Comisión, esto dificulta el estudio de cuestiones fundamentales como la polarización, el impacto de las redes para la salud mental o simplemente cómo se diseminan determinados contenidos.

Sanción "proporcionada"

En total, la decisión de la Comisión supone una multa de 120 millones a la red social de Elon Musk, que se divide en 45 millones por el sistema de verificación, 40 por la ausencia de un repositorio de anuncios y 35 por la falta de acceso a datos públicos. El Ejecutivo alega que la multa es "proporcionada" y defiende que calcula los importes no en base al tamaño de la empresa sino a la gravedad de los incumplimientos de las normas, ha explicado una alta fuente comunitaria. La cifra puede parecer baja, pero "es más caro que cumplir con las normas", ha puntualizado.

Es la primera vez que la Comisión multa a X en el marco de la ley de servicios digitales. Bruselas mantiene aún dos investigaciones abiertas sobre el posible incumplimiento de las normas comunitarias de la red social. Una tiene que ver con el mecanismo de X para identificar e informar sobre contenidos ilegales. La otra investiga el significativo cambio en el algoritmo de la red social en los últimos años.

"Se trata de una investigación independiente", ha aclarado una alta fuente comunitaria. La misma fuente ha reconocido, sin embargo, que existen vínculos entre ambas. "El hecho de que X, en nuestra opinión, no permita el acceso a sus datos públicos también significa que terceros no pueden analizar los efectos del algoritmo de manera independiente a nuestra propia investigación", ha puntualizado.

La decisión se ha hecho pública apenas unos días después de que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, vinculara un posible acuerdo para reducir los aranceles al aluminio y al acero a que la UE relajara sus normas digitales, alegando que afectan desproporcionadamente a empresas estadounidenses. Bruselas ha defendido su postura, insistiendo en su soberanía para legislar.