Van 82 víctimas en 21 operaciones
Estados Unidos mata a cuatro personas en un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en aguas del Pacífico
El jefe del Pentágono afirmó a principios de esta semana que "apenas han comenzado" los ataques contra presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el Pacífico oriental
EP
El Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom) ha anunciado la muerte de cuatro hombres a bordo de una embarcación que ha bombardeado este mismo jueves en aguas del Pacífico, en el marco de una operación supuestamente dirigida contra el narcotráfico que desde el pasado septiembre se ha cobrado en este océano y en el mar Caribe la vida de más de 80 personas.
"El 4 de diciembre (...) la Fuerza Operativa Conjunta 'Lanza del Sur' ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra un buque en aguas internacionales operado por una organización terrorista designada", ha señalado a través de la red social X sobre una acción que ha matado a "cuatro narcoterroristas varones a bordo del buque".
Como en otras ocasiones, el cuerpo militar ha justificado una acción ordenada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, alegando que la Inteligencia estadounidense "confirmó" que la embarcación objetivo del bombardeo transportaba "narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental".
El jefe del Pentágono afirmó a principios de esta semana que "apenas han comenzado" los ataques contra presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el Pacífico oriental que, de acuerdo a sus informaciones, acumulaban ya, antes de este último bombardeo, 82 víctimas mortales confirmadas en 21 operaciones.
