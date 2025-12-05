Merz y Von der Leyen se conjuran para convencer a Bélgica de usar los activos rusos congelados para financiar a Ucrania

El canciller alemán, Friedrich Merz, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reúnen este viernes en Bruselas con el primer ministro belga, Bart de Wever, para intentar convencerle de que acceda a que la Unión Europea (UE) use los activos congelados rusos para financiar a Ucrania los dos próximos años.

Los líderes de la UE se comprometieron el pasado mes de octubre a correr con los gastos de Kiev para hacer frente a la agresión de Rusia. El problema es que se está acabando el dinero y cada vez menos gobiernos están dispuestos a que sus contribuyentes corran con los gastos de un conflicto que se alarga ya desde hace tres años, y del que es responsable el presidente ruso, Vladímir Putin.

Von der Leyen puso sobre la mesa dos opciones el pasado miércoles. La primera, emitir deuda conjunta utilizando el presupuesto comunitario como garantía. La segunda, utilizar la liquidez generada por los activos rusos congelados mediante sanciones para dar un préstamo a Kiev, que solo tendría que devolver si el Kremlin asume el coste de la destrucción que ha causado.

La primera opción requiere unanimidad. Con la oposición de Hungría, un acuerdo es casi imposible. La segunda solo exige una mayoría amplia. El problema es que la gran parte de esos activos están en manos de Euroclear, una empresa con sede en Bruselas. Al Gobierno belga no le convence el plan de Von der Leyen, y el resto de líderes recela de avanzar sin el visto bueno de Bart de Wever.

Cumbre de emergencia

Por eso Merz ha cambiado su agenda. El canciller alemán tenía que viajar este viernes a Noruega, pero ha considerado más urgente buscar una salida al bloqueo de la financiación para Ucrania. El Consejo Europeo se reúne dentro de dos semanas y debe dar el visto bueno político a una de las opciones para que la Comisión ponga en marcha el proceso legislativo y el dinero llegue a tiempo.

A propuesta del alemán, el canciller, el primer ministro belga y Von der Leyen se reunirán este viernes en Bruselas. Una alta fuente comunitaria reconoció el pasado miércoles que ya habían ido "muy lejos" para apaciguar los miedos de Bélgica. Sin embargo, para Bart de Wever no es suficiente.

"Estamos dispuestos a hacer sacrificios, pero no se puede pedir a este país que haga lo imposible", aseguró De Wever durante una intervención en el Parlamento federal belga. Para el primer ministro el problema es que la indemnización "por expropiación ilegal" que podría pedir Rusia podría ser superior a los activos congelados. "Bélgica no aceptará jamás asumir sola los riesgos de esa operación", insistió el primer ministro.

Riesgo sistémico

De los 210.000 millones de euros en activos rusos congelados en Europa, 185.000 millones están en manos de Euroclear, un depósito internacional de valores. Es decir, custodia activos en nombre de terceros y, casualmente, era el depósito donde Rusia tenía gran parte de su dinero antes de la guerra.

En condiciones normales, cuando los valores vencen y se convierten en efectivo, Euroclear devuelve ese dinero a la tercera parte en cuestión. Las sanciones lo impiden y lo que propone la Comisión es utilizar parte de ese dinero para dar un préstamo a Ucrania por valor de 90.000 millones de euros.

En su proposición el pasado miércoles, Von der Leyen planteó que ese préstamo esté respaldado con garantías nacionales. De esa manera, si por algún motivo los activos dejaran de estar congelados y hubiera que devolverlos, el dinero estaría disponible inmediatamente para hacerlo. Además, propuso hacer ilegal devolver esos activos al considerar que la guerra en Ucrania supone no solo una violación del derecho internacional sino también una grave distorsión para la economía europea.

Sin embargo, Valérie Urbain, la CEO de Euroclear, en una entrevista con la televisión belga, considera que esa propuesta "tal y como es a día de hoy, no es realista". Urbain ha advertido del riesgo de una operación como esta dado el papel sistémico de Euroclear en los mercados financieros. "Cualquier cuestionamiento de la confianza en la infraestructura del mercado que representamos podría desestabilizar absolutamente la salud financiera de nuestros países, pero también a nivel mundial", ha dicho.

Según la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, el objetivo de la reunión es precisamente discutir la propuesta del pasado miércoles. También abordar directamente las dudas que Bélgica sigue planteando al respecto. Pinho no ha aclarado si Von der Leyen pondrá nuevas medidas sobre la mesa para convencer a Bart de Wever.