Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania informa de ataque ruso con 653 drones y 51 misiles, con impactos en 29 objetivos

Las autoridades ucranianas informaron este sábado de un ataque ruso masivo contra diversas regiones con 653 drones y 51 misiles de diversos tipos, con impactos en 29 puntos del país, que ha causado daños en infraestructuras energéticas y de transporte y ha dejado al menos seis civiles heridos.

De acuerdo con el parte matinal de la Fuerza Aérea, se contabilizaron 653 drones, entre ellos más de 300 de tipo Shahed, de los que pudieron ser neutralizados 585.

Los rusos también lanzaron de acuerdo con esta fuente tres misiles aerobalísticos Kh-47M2 de tipo Kinzhal, 34 misiles de crucero Kh-101, Iskander-K y Kalibr -de los cuales fueron interceptados un total de 29-, así como 14 misiles balísticos Iskander-M y KN-23, de los que fue interceptado uno.