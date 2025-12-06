Irán detiene a los organizadores de una maratón por la participación de mujeres sin velo

Las autoridades de Irán han detenido este sábado a los dos organizadores de una maratón en la sureña isla de Kish, en la que la víspera participaron mujeres sin velo contraviniendo las normas de la República Islámica. Uno de los detenidos es un funcionario de la zona franca de Kish y el otro trabaja en la empresa privada que organizó la prueba, según anunció la agencia del poder judicial Mizan.

El fiscal de Kish, Ali Salemizadeh, afirmó ayer por la noche que pese a las advertencias previas, los organizadores de la carrera "no respetaron las leyes y principios religiosos, sociales y profesionales" en la celebración de la carrera, en referencia a la participación de mujeres sin hiyab, informa la agencia Tasnim.

Salemizadeh sostuvo que el desarrollo de la carrera "dañó la moral pública", por lo que anunció una respuesta "firme, disuasoria y sin indulgencia" contra todos los implicados, incluidas autoridades locales de Kish. El fiscal aseguró que el Poder Judicial actuará contra cualquier "negligencia o falta de atención a las normas".

La competición atlética, celebrada el viernes, incluyó pruebas de 5, 15 y 42 kilómetros y reunió a más de 5.200 deportistas en las categorías masculina y femenina.

Difusión en redes sociales

Tras la amplia circulación de las imágenes de la competición en redes sociales, agencias conservadoras como Mehr y Tasnim calificaron la prueba de "amenaza cultural" y denunciaron la "presencia sin velo" de corredoras, exigiendo medidas estrictas para evitar la repetición de episodios similares.

El incidente se produce en un contexto de creciente presión por parte de políticos conservadores para reimponer el uso del hiyab, después de que muchas mujeres dejaran de utilizarlo en las calles como acto de desobediencia civil.

El movimiento comenzó tras la muerte bajo custodia policial de la joven kurda Mahsa Amini en septiembre de 2022, tras haber sido arrestada por no llevar bien puesto el velo, lo que desató meses de protestas en el país al grito de "mujer, vida, libertad", que llegaron a pedir el fin de la República Islámica y fueron apagadas con una dura represión que causó unos 500 muertos.

El martes, un total de 155 parlamentarios del ala dura —de un total de 290— enviaron una carta al presidente del Poder Judicial iraní, Gholamhosein Mohseni-Ejei, para pedir una aplicación "más estricta y decidida" de las leyes sobre el uso obligatorio del velo islámico ante el aumento de mujeres sin hiyab en la sociedad.

Promoción de la "indecencia"

Dos días después, el jefe de la justicia iraní declaró que la situación actual sobre el hiyab "no debe continuar" y señaló que los organismos de inteligencia han sido encargados de identificar a las corrientes organizadas que "promueven la indecencia y la falta de uso del velo", y la Policía de enfrentar los "delitos flagrantes". "En algunos casos, la infracción es evidente: la persona aparece semidesnuda o desnuda. En tales casos se actuará legalmente", indicó.

En las calles del país se vive una clara relajación de las estrictas normas de vestimenta femenina, con melenas al aire sin velo, faldas y camisetas de tirantes, después de que el Gobierno del presidente reformista Masud Pezeshkian haya dejado de aplicar la mano dura contra las mujeres que no usan el velo.

Aunque el Parlamento aprobó en diciembre pasado una ley sobre la castidad y el hiyab que pretendía imponer severas penas a las mujeres que no respetan el código islámico de vestimenta, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, presidido por Pezeshkian, frenó su aplicación al considerar que provocaría "conflictos innecesarios" en la dividida sociedad iraní.