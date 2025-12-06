Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Turquía - Venezuela

Maduro conversa con Erdogan y coinciden en restablecer la ruta aérea de Turkish en Venezuela

El país había suspendido las operaciones entre Caracas y Estambul a raíz de la advertencia sobre el espacio aéreo del país sudamericano por parte de Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro / Europa Press/Contacto/Pedro MATTEY

Caracas

Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, acordaron en una conversación telefónica restablecer "a la brevedad" la ruta aérea de Turkish Airlines, que había suspendido las operaciones entre Caracas y Estambul a raíz de la advertencia sobre el espacio aéreo del país sudamericano por parte de Estados Unidos, informó este sábado el canciller venezolano, Yván Gil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Esta es la fecha en la que abrirá el gran supermercado que inaugurará el área empresarial de Santa Ana en El Entrego
  2. Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
  3. Así son los dos 'modernos' supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
  4. Culturismo natural con músculo mierense: dos bronces mundiales para una historia de esfuerzo y honestidad
  5. Detienen a Natalio Grueso en un pueblo del sur de Portugal tras más de dos años de fuga
  6. Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir
  7. Dimite Jorge Fernández-Mier, director general de Urbanismo de Oviedo y cargo de confianza de Canteli
  8. Fallece un joven motorista de 22 años en Gijón al salirse de la vía en la autovía del Cantábrico

EN IMÁGENES: Así brilla Aciera, el pueblo asturiano más navideño del mundo

EN IMÁGENES: Así brilla Aciera, el pueblo asturiano más navideño del mundo

Lidl hunde el precio de su bandeja parrilla para cocinar: adiós al horno y a la sartén

Lidl hunde el precio de su bandeja parrilla para cocinar: adiós al horno y a la sartén

Una prueba extrema y dura

Anoeta confirma el renacer del Sporting: victoria (0-1) que da impulso en Liga

Anoeta confirma el renacer del Sporting: victoria (0-1) que da impulso en Liga

Hallan muerta a una persona sin hogar en un cajero de Gijón, la tercera en menos de un mes

Hallan muerta a una persona sin hogar en un cajero de Gijón, la tercera en menos de un mes

El coronel Jésus Martínez Victoria, a punto de entregar el mando del "Príncipe": "Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para adaptarnos a lo que estamos viendo en Ucrania, esa nueva guerra de espacios abiertos donde domina el dron"

El coronel Jésus Martínez Victoria, a punto de entregar el mando del "Príncipe": "Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para adaptarnos a lo que estamos viendo en Ucrania, esa nueva guerra de espacios abiertos donde domina el dron"

LaLiga: Athletic Club - Atlético de Madrid, en directo

LaLiga: Athletic Club - Atlético de Madrid, en directo

El espectacular palacete que se esconde en un piso a la venta de Gijón, junto al Puerto Deportivo: más de 200 metros cuadrados de lujo a un precio no apto para todos

El espectacular palacete que se esconde en un piso a la venta de Gijón, junto al Puerto Deportivo: más de 200 metros cuadrados de lujo a un precio no apto para todos
Tracking Pixel Contents