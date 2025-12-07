Confusión en Benín por el anuncio de unos militares de la "destitución" del presidente

Un grupo de militares del Ejército de Benín ha anunciado este domingo en la televisión pública la "destitución" del presidente, Patrice Talon, que tenía previsto dejar el poder el próximo mes de abril tras 10 años en el cargo. Sin embargo, en entorno del mandatario ha asegurado a la agencia France Presse que se encuentra en un lugar seguro y que la situación está bajo control.

"Reunidos el domingo 7 de diciembre de 2025 hemos deliberado y decidido lo siguiente: el señor Patrice Talon queda destituido de sus funciones de presidente de la República", han anunciado los militares, integrantes de un grupo autodenominado Comité Militar para la Refundación (CMR).

El anuncio ha provocado la confusión en este país del África occidental, vecino de Nigeria, ante la posibilidad de un golpe de Estado. Por el momento se desconoce el paradero de Talon y la embajada de Francia en Benín ha informado en X que "se han oído disparos en Camp Guezo, cerca de la residencia del presidente". La legación diplomática también ha pedido a los ciudadanos franceses que permanezcan en sus casas "por razones de seguridad".

"Cuestión de tiempo"

"Se trata de un grupúsculo de personas que solo controlan la televisión. El Ejército regular retoma el control La ciudad (Cotonou) y el país son totalmente seguros", ha explicado una fuente próxima a Talon a la AFP. Una fuente militar también ha asegurado que la situación está "bajo control" y que los golpistas no han llegado a tomar "ni la vivienda del jefe del Estado", ni "la presidencia de la República". "Es cuestión de tiempo que todo vuelva a estar bajo control La limpieza está en curso", ha añadido.

La historia de este pequeño país del golfo de Guinea está jalonada de varios golpes o intentos de golpes de Estado.

Patrice Talon debía abandonar el poder el próximo mes de abril después de llegar a la presidencia en 2016. Según la Constitución del país, no puede estar más tiempo al frente de la jefatura del Estado. Elogiado por haber impulsado el desarrollo económico, Talon ha sido acusado frecuentemente por sus detractores de su deriva autoritaria.