En el municipio de Balboa
La explosión de una motocicleta bomba deja al menos 13 heridos en el suroeste de Colombia
El estallido ocurrió cerca de la comisaría de Policía en el municipio de Balboa, donde operan al menos dos grupos armados
EP
Al menos 13 personas han resultado heridas, entre ellas una niña de 7 años, por la explosión de una motocicleta bomba en el suroeste de Colombia, escenario habitual de la actividad de las disidencias de las FARC.
La Defensoría del Pueblo de Colombia ha indicado que la explosión ocurrió cerca de la comisaría de Policía en el municipio de Balboa, donde operan al menos dos grupos armados, incluyendo las disidencias alias "Iván Mordisco", que "han anunciado y desplegado una escalada violenta en varias regiones del país y del departamento".
La potente detonación ha dejado daños materiales en biena parte de la localidad, entre ellos la sede de la Alcaldía, así como viviendas y locales comerciales.
Balboa y Patía, recuerda la Defensoría, conforman un enclave cocalero del Cauca y forman parte también de una región también golpeada por la minería ilegal.
"La violencia cotidiana y las reiteradas vulneraciones a los derechos de sus habitantes responden a las disputas por el control de economías ilícitas que, además, afectan gravemente a la naturaleza mediante la deforestación y la contaminación de fuentes hídricas", recuerda la Defensoría.
- Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- Así son los dos 'modernos' supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
- El restaurante ubicado en una casona típica asturiana, frente a un río y en un valle, que esconde el pote entre los top 3 mejores de Asturias
- La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
- Emotiva despedida al joven motero fallecido en un accidente de tráfico en Gijón: 'Muchos le querían
- Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir
- La coqueta pastelería asturiana con vistas al Cantábrico que acaba de ganar un 'Solete' Repsol y que es el paraíso de los desayunos