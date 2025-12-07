En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Volodímir Zelenski anuncia que la delegación negociadora de Ucrania ya está en EEUU y ve "factible" un acuerdo para avanzar hacia el fin de la guerra "en los próximos días"
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia derriba 77 drones ucranianos sobre seis de sus regiones y la anexionada Crima
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 77 drones de ala fija ucranianos sobre seis regiones del país, informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
Según el parte castrense, el mayor número de derribos (42) se produjo en la región de Sarátov, a más de 300 kilómetros del lugar más próximo de la frontera ucraniana.
Defensa añadió que los demás drones fueron abatidos sobre las regiones de Rostov (doce), Volgogrado (nueve), Bélgorod (dos) Astracán (uno) y la república de Chechenia.
Zelenski y los asesores de Trump discuten durante una larga conversación aspectos clave de las negociaciones
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha mantenido este domingo una "larga y sustanciosa" conversación con Steve Witkoff, el enviado especial del presidente de EEUU, Donald Trump, y el yerno del mandatario norteamericano, Jared Kushner, sobre "aspectos clave" de las negociaciones sobre el plan de paz abanderado por Washington para poner fin a la guerra con Rusia. Presentes en la conversación se encontraban el jefe negociador del equipo ucraniano, Rustem Umerov, y el jefe del Estado Mayor del Ejército de Ucrania, Andrii Hnatov, que este fin de semana han viajado a Miami para reunirse con los asesores de Trump y discutir dos aspectos especialmente conflictivos del plan: la cesión a Rusia de los territorios conquistados por Moscú y las futuras garantías de seguridad de posguerra para Ucrania.
Zelenski y los líderes europeos del E3 se reúnen el lunes en Londres para hacer balance de las negociaciones
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunirá el próximo lunes en Londres para discutir con los líderes de Reino Unido, Alemania y Francia la situación actual de las negociaciones con Estados Unidos sobre el plan de paz abanderado por el presidente Donald Trump para terminar con la guerra con Rusia. Después de que Zelenski dejara entrever en las últimas horas su desplazamiento, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha confirmado finalmente el encuentro con Zelenski, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán Friedrich Merz, en sus redes sociales. En su mensaje, el presidente francés ha aprovechado para denunciar los ataques nocturnos efectuados esta madrugada por Rusia, que se han saldado con ocho heridos en Kiev, Dnipropetrovsk y Leópolis, parte de "una estrategia de escalada" orquestada por Moscú, que "no busca la paz".
Ucrania anuncia un ataque contra la refinería de Riazán, al suroeste de Moscú
Ucrania atacó en la noche del sábado la refinería de Riazán, a unos 200 kilómetros al suroeste de Moscú, según informó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, con el objetivo de reducir las capacidades militares del enemigo.
La extensión de los daños todavía está por determinar, según un breve comunicado.
Esa refinería está diseñada para procesar 17,1 millones de toneladas de crudo al año y es una de las más grandes de Rusia, de acuerdo con el Estado Mayor ucraniano.
Zelenski tiene previsto viajar el lunes a Londres para mantener contactos de paz
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó este sábado que el lunes se dispone a viajar a Londres, mientras que los medios británicos informaron de una cumbre con los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania en el marco de los contactos que se están produciendo entre representantes ucranianos, europeos y estadounidenses para poner fin a la guerra con Rusia.
Varios medios, entre ellos la agencia Interfax, informaron de que Zelenski había respondido de forma afirmativa a una pregunta de un periodista sobre el viaje, durante un acto en Kiev.
"Sí, está previsto", afirmó el presidente según esta fuente, y agregó que a lo largo de este sábado espera recibir un informe del secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustém Umérov, sobre los progresos de las negociaciones que mantiene la delegación ucraniana con representantes estadounidenses en Miami, que entran hoy en su tercer jornada consecutiva.
El embajador de EEUU ante la OTAN dice que la paz entre Ucrania y Rusia está "más cerca que nunca"
El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, aseguró este sábado en Doha que una eventual paz entre Ucrania y Rusia está "más cerca que nunca", aunque esta no será "a cualquier precio" para ambas partes.
"Esta es probablemente nuestra mejor oportunidad. Es decir, estamos cerca. Estamos más cerca que nunca de la paz. Y esto es, como ha dicho el presidente (estadounidense, Donald) Trump, una situación difícil para llegar al punto correcto", afirmó durante un panel en el Foro de Doha, que comenzó hoy en la capital catarí.
El embajador visitó hace cuatro semanas Ucrania y señaló que vio de "primera mano cómo se está desplegando la tecnología en el campo de batalla y cómo Ucrania sigue luchando contra la invasión rusa".
Polonia despliega aviones en su espacio aéreo ante un ataque a gran escala de Rusia en Ucrania
Las autoridades polacas han desplegado aviones de combate este sábado en su espacio aéreo como medida preventiva después de que las fuerzas rusas hayan lanzado un ataque a gran escala contra varias regiones ucranianas cercanas a la frontera.
El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia ha informado en un comunicado publicado en redes sociales que ha "movilizado" a sus fuerzas y ha puesto "en alerta los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento por radar".
Zelenski condena los ataques rusos contra infraestructuras civiles en ocho regiones
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó este sábado el ataque ruso masivo con drones y misiles contra ocho regiones ucranianas que ha provocado daños en la infraestructura energética y de transporte.
"Un ataque con drones abrasó el edificio principal de la estación de tren en Fastiv. El ataque no tenía sentido desde un punto de vista militar y no es posible que los rusos ignoraran esto", escribió Zelenski en sus redes sociales, en alusión a uno de los ataques en la región de Kiev, donde también fueron golpeadas instalaciones industriales y viviendas particulares.
El presidente señaló que los ataques han afectado también a las regiones de Dnipropetrovsk (centro), Cherníguiv (norte), Zaporiyia, Odesa y Mikoláiv (sur) y Volinia y Leópolis (oeste).
Ucrania informa de ataque ruso con 653 drones y 51 misiles, con impactos en 29 objetivos
Las autoridades ucranianas informaron este sábado de un ataque ruso masivo contra diversas regiones con 653 drones y 51 misiles de diversos tipos, con impactos en 29 puntos del país, que ha causado daños en infraestructuras energéticas y de transporte y ha dejado al menos seis civiles heridos.
De acuerdo con el parte matinal de la Fuerza Aérea, se contabilizaron 653 drones, entre ellos más de 300 de tipo Shahed, de los que pudieron ser neutralizados 585.
Los rusos también lanzaron de acuerdo con esta fuente tres misiles aerobalísticos Kh-47M2 de tipo Kinzhal, 34 misiles de crucero Kh-101, Iskander-K y Kalibr -de los cuales fueron interceptados un total de 29-, así como 14 misiles balísticos Iskander-M y KN-23, de los que fue interceptado uno.
Al menos un muerto y dos heridos en un ataque de las fuerzas ucranianas sobre Donetsk
Al menos un civil ha fallecido y otros dos han resultado heridos como consecuencia de un ataque con drones de las Fuerzas Armadas ucranianas sobre la ciudad de Gorlovka, en la República Popular de Donetsk, según han informado las autoridades locales a primera hora de este sábado.
"Como resultado de la agresión armada ucraniana en el distrito central de Gorlovka, un civil murió", ha notificado el alcalde de Gorlovka, Ivan Prijodko, en un escueto mensaje compartido en su canal de Telegram en el que ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas.
Prijodko ha comunicado además que otras dos personas han resultado heridas en un ataque de artillería del Ejército ucraniano en la aldea de Korolenko.
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- Así son los dos 'modernos' supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
- El restaurante ubicado en una casona típica asturiana, frente a un río y en un valle, que esconde el pote entre los top 3 mejores de Asturias
- La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
- Emotiva despedida al joven motero fallecido en un accidente de tráfico en Gijón: 'Muchos le querían
- Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir
- La coqueta pastelería asturiana con vistas al Cantábrico que acaba de ganar un 'Solete' Repsol y que es el paraíso de los desayunos
- Cazorla se pronuncia tras su expulsión ante el Mallorca: “Me siento culpable”