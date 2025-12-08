Detenido un joven tras realizar un disparo en el principal centro comercial de Oslo

Las autoridades de Noruega han detenido este lunes a una persona por supuestamente realizar varios disparos en el principal centro comercial de la capital, Oslo, un suceso que se ha saldado sin víctimas y que ha provocado la evacuación momentánea de las instalaciones, ya reabiertas al público.

La Policía noruega ha afirmado que los agentes han detenido a un sospechoso en el lugar, el Storo Storsenter, y ha recalcado que las inspecciones en el centro comercial se han saldado sin el hallazgo de víctimas. "Por ahora parece que es la única persona implicada", ha manifestado en un comunicado.

"Se han realizado las inspecciones necesarias y la valoración es que el lugar es seguro y que puede reabrir para sus operaciones habituales", ha subrayado, tras lo que ha recalcado que numerosos agentes siguen presentes en el lugar para analizar lo sucedido, incluido el visionado de las grabaciones de seguridad.

El portavoz de la Policía de Oslo, Tomm Berger, ha explicado que el sospechoso, de 19 años, ha llamado a la Policía antes de entrar en el centro comercial. "Nos llamó esta persona, que dijo que estaba armada y en el Storo Storsenter. Cuando íbamos en camino recibimos informaciones sobre un disparo", ha agregado.

El disparo, efectuado con una escopeta, impactó en el techo del segundo piso del centro comercial. El sospechoso, de 19 años, portaba además una mochila, munición, un arma blanca y un bate de béisbol, tal y como ha recogido el diario noruego 'VG'. Por ahora se desconocen las causas del suceso.