Rusia
Un avión de transporte militar ruso se estrella en un embalse y deja siete muertos
Los medios locales señalan que es probable que la aeronave cayese debido a fallos técnicos
EFE
Un avión de transporte militar An-22 Antónov se estrelló este martes en la región rusa de Ivánovo, a unos 250 kilómetros de Moscú.
El accidente tuvo lugar a las 12.00 horas (09.00 GMT), cuando, según testigos presenciales, el aparato comenzó a desintegrarse repentinamente en el aire cerca del embalse de Uvódskoye, a 250 kilómetros al noreste de Moscú, comunicó la agencia TASS.
Cinco tripulantes y dos pasajeros murieron en el accidente, y sus cuerpos ya han sido rescatados del embalse de la región de Ivánovo por buzos del equipo de emergencias.
La aeronave, último ejemplar en servicio del modelo An-22 llevaba más de 50 años en servicio y es probable que cayese debido a fallos técnicos, señalan medios locales.
Las autoridades, que no informaron de víctimas ni de daños en tierra, comunicaron que investigarán el incidente.
El An-22 es el avión soviético turbohélice más grande del mundo, diseñado para el transporte de armas, equipo militar y tropas a larga distancia.
En 2024 las Fuerzas Aeroespaciales Rusas anunciaron que el modelo sería dado de baja.
