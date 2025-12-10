El Gobierno de Maduro desdeña la entrega del Nobel a María Corina Machado: "Pobre paz, pobre Nobel"

El madurismo recurre permanentemente a la fiesta callejera. Suelta globos y promueve el baile. Pero este miércoles se encontraba en un estado de perplejidad. Su liderazgo no pudo ocultar el hecho que ocurría lejos de Venezuela pero con la intención de ser determinante en el interior: el Premio Nobel de la Paz entregado a María Corina Machado y recibido en Oslo por su hija. La dirigente de derechas abandonó el país el martes en un barco que la llevó hasta Curaçao, según informaron funcionarios de la Administración de Donald Trump al The Wall Street Journal. Jorge Rodríguez, la principal autoridad parlamentaria y principal negociador con EEUU en nombre de Nicolás Maduro, fue el primero en expresar el desagrado por el blasón que ha recibido Machado. "Pobre paz, pobre Nobel, que se lo dan a una persona que pide que se invada a Venezuela, que pide acciones militares y que celebra el asesinato de seres humanos en el mar Caribe", dijo, en alusión a la postura favorable de la líder de Vente Venezuela a las acciones que emprende Washington desde septiembre. "Se desplegó el 22% de la fuerza naval del imperio más brutal que haya conocido la humanidad, han recurrido a todo tipo de agresiones, que le han costado dolor a nuestro pueblo". El canal oficial Telesur hizo suyo el enojo de Rodríguez: "Nobel manchado de sangre". El diario Últimas noticias prefirió hablar de una "realidad paralela" de la que participa Machado, sin incidencia real en el territorio.

El presidente Gustavo Petro, un severo crítico de las acciones de Estados Unidos en el Caribe sur y también el Pacífico colombiano, aprovechó los fastos de Oslo, hacia donde se supone que se dirige la referente opositora, para pedirle a Maduro que abandone las "represiones ineficientes" y profundice el camino democrático. Petro reaccionó también contra el retiro del pasaporte al cardenal Baltazar Porras, figura clave de la Iglesia venezolana, cuando se aprestaba a viajar a España. "El Gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar, sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país". Para el mandatario colombiano, "es hora de una amnistía general y de un Gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas".

Reacción a los vuelos en espacio aéreo

Las vísperas de la ceremonia de Oslo estuvieron marcadas por la advertencia de Trump sobre el horizonte de Maduro. "Sus días están contados", dijo casi en coincidencia con los vuelos en el golfo de Venezuela de dos cazas F/A-18F Super Hornet de la Marina de Estados Unidos. "No quiero hablar con ustedes sobre estrategia militar", dijo el multimillonario republicano al portal 'Politico'. Pero esa eventual estrategia está todo el tiempo en el centro de la discusión. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se refirió a una nueva "agresión contra la patria". Y añadió: "Tenemos la determinación de pelear, de luchar, de batallar por nuestra libertad". Maduro, en cambio, sostuvo que la mejor manera de enfrentar a Estados Unidos es acelerando "la transición al socialismo" en todos los ámbitos "de la necesidad de la sociedad venezolana".

Movilización

El madurismo se ha propuesto este miércoles salir otra vez a las calles. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo que esta nueva manifestación no se propone responder a Machado. "De Oslo no sabemos nada, no participamos en esa subasta. Revisen la lista de ganadores y encontrarán la respuesta; todo se paga en esta vida. Nosotros tenemos el mejor de los premios: el pueblo". La única transición en Venezuela, añadió, "es al socialismo", y otros países "pueden hacer lo que quieran".

Cabello celebró también la salida de Caracas de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) debido a la falta de avance en la cooperación del Estado venezolano. "¿La CPI se va? Tienen buen olfato, porque la usan para perseguir gobiernos y países. El silencio que guardan en casos de masacres en distintas partes del mundo es grosero. No abre la boca por las masacres en el Caribe y el Pacífico, por el asesinato contra personas; en ninguna parte dice que se tiene que bombardear a quien usted crea que lleva drogas, pero se va la luz en Venezuela y hay un juicio".

El caso Díaz

La salida de la CPI coincidió con la muerte en prisión del dirigente opositor Alfredo Javier Díaz, de 56 años, quien permanecía encarcelado desde noviembre de 2024 bajo la acusación de haber participado de acciones de "instigación al odio" tras las elecciones de julio de 2024 que dieron un tercer mandato a Nicolás Maduro sin que se presentaran las actas. Díaz había sido gobernador del estado Nueva Esparta entre 2017 y 2021. El Servicio Penitenciario dijo que el dirigente tuvo un infarto y no pudo "ser estabilizado", por lo que "murió minutos después". El Foro Penal aseguró que Díaz solo pudo recibir una visita de su hija durante su detención, y que su proceso judicial estaba paralizado, con la imposición de defensores públicos en lugar de representantes legales designados por la familia. El caso Díaz, dijo Gonzalo Himiob, de esa oenegé, "debe ser investigado de manera objetiva e imparcial".