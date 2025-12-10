Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premios Nobel

La opositora venezolana María Corina Machado no viajará a Oslo para recibir el Nobel de Paz

La líder opositora venezolana, María Corina Machado.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado. / Associated Press/LaPresse / LAP

EFE

Oslo

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, no estará hoy en Oslo para recoger el premio de la Paz de este año, confirmó a la televisión pública noruega NRK el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken.

