Trump informa de que EEUU ha confiscado un buque petrolero de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que su país ha confiscado un buque petrolero frente a las costas de Venezuela.

En unas declaraciones en una mesa redonda en la Casa Blanca que inicialmente iba a estar cerrada a la prensa pero donde se ha dejado entrar a los periodistas, Trump ha hecho por sorpresa y sin dar detalles el anuncio de la incautación, que representa otra escalada en las tensiones con Caracas.

"Acabamos de confiscar un petrolero en la costa de Venezuela. Es un buque grande, muy grande, el mayor confiscado nunca, y otras cosas están pasando", ha dicho Trump sin especificar a qué se refiere.

La acción de Washington representa otra vuelta de tuerca en la campaña de presión de Trump al régimen de Nicolás Maduro. Ya ha realizado un imponente despliegue militar en la región, que incluye el mayor y más sofisticado portaviones del mundo y 15.000 efectivos militares. Tiene además en marcha la polémica Operación Lanza del Sur, con la que ha hundido más de 20 embarcaciones que acusa de narcotráfico, provocando la muerte de al menos 83 personas.

En los últimos días Trump ha insistido en la idea de que va a sumar "muy pronto" ataques por tierra y ha dicho también que Maduro "tiene los días contados".