Disfrazada, en barca pesquera y con ayuda de Trump: así escapó María Corina Machado de Venezuela para recoger el Premio Nobel de la Paz

Cuando el pasado 10 de octubre supo que había ganado el Premio Nobel de la Paz, la opositora venezolana dio las gracias al presidente estadounidense Donald Trump por lo que está haciendo "por la paz en todo el mundo".

Dos meses después, Machado no llegó ayer a tiempo a Oslo para recoger un prestigioso galardón que también han ganado figuras como Nelson Mandela o Lech Walesa, pero sí para reencontrarse con sus seres queridos, como su hija Ana Corina Sosa Machado. Si logró escapar de Venezuela fue gracias a Estados Unidos.

Tras más de un año escondida en paradero desconocido, la ingeniera venezolana de 58 años y líder de la oposición a Nicolás Maduro desafió la orden del régimen que le prohíbe salir del país durante una década para viajar a la capital noruega. Su fuga fue el resultado de un plan trazado en secreto durante dos meses con la ayuda de una red venezolana. ¿Cómo lo hizo?

Según detalla una investigación de The Wall Street Journal, Machado se puso una peluca y un disfraz para consumar su huida que fue una carrera de obstáculos digna de película. La fuga se puso en marcha el lunes por la tarde, cuando la opositora salió del suburbio de Caracas en el que se refugiaba para poner rumbo a un pueblo pesquero costero de Venezuela. El trayecto duró diez angustiosas horas y, acompañada de otras dos personas, Machado logró sortear hasta diez controles militares sin ser identificada y detenida.

En barca pesquera por el Caribe

Al llegar a la costa descansó unas horas y a las 5 de la madrugada se subió a una barca pesquera de madera. En ese pequeño y frágil navío, Machado cruzó el mar Caribe hasta la isla neerlandesa de Curazao. Fuentes explican al WSJ que se trató de una travesía "peligrosa" con "fuertes vientos y un mar agitado" que dificultó el periplo. A eso se le suman las operaciones militares —potencialmente ilegales— que la administración Trump ha llevado a cabo para bombardear y hundir más de 20 presuntas narcolanchas.

La red venezolana que ayudó a Machado a salir del país asegura que, antes de hacerse a la mar, llamaron al ejército de EEUU para advertirles de la ruta y evitar los ataques aéreos con los que Washington ha ejecutado sin juicio alguno a más de 80 personas que tacha de narcotraficantes. "Coordinamos que ella saliera por una zona específica para que no volaran el barco", ha explicado una fuente interna al WSJ. Aunque fuentes de la administración lo niega, dos aviones F-18 de la Armada realizaron durante 40 minutos vuelos en círculos cerca de la ruta de Machado.

La opositora venezolana María Corina Machado saluda en Oslo a sus seguidores / Agencias

Ayuda de la Casa Blanca

La Casa Blanca estaba al tanto de la operación, si bien se desconoce si jugó un papel activo en ella. Cuando el martes llegó a Curazao, a Machado la esperaba un contratista privado especializado en sacar a gente de su país y presuntamente contratado por el Gobierno Trump, informa el diario neoyorquino.

Al salir el sol, la Nobel de la Paz se subió a un jet privado proporcionado por un socio de Miami cuya identidad se desconoce. El avión despegó de Curazao y, tras hacer una parada en Maine (EEUU), prosiguió su rumbo hacia Oslo, donde se estaba celebrando la entrega de los prestigiosos galardones.