Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Más de 1.500 palestinos tuvieron que desplazarse por el temporal en Gaza en un sólo día

Más de 1.500 gazatíes se desplazaron a lo largo del miércoles desde Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a la ciudad de Gaza, en el norte, a causa de las inundaciones y las fuertes lluvias que azotan el enclave, según el recuento publicado este viernes por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

El primer día del temporal provocó un auge en los desplazamientos de una población que ya se encontraba en campamentos para desplazados en las costas de Jan Yunis, a pesar de que el jueves y esta última noche han sido los más duros para los gazatíes, cobrándose la vida de al menos ocho personas por derrumbes de edificios o hipotermias.

La organización aún no ha documentado los movimientos desde el jueves, cuando la situación se agravó.