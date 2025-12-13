En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos dos ciudadanos rusos muertos tras un ataque con drones ucranianos en la región de Sarátov
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Dos ciudadanos rusos muertos tras un ataque con drones ucranianos en Sarátov
Al menos dos personas han fallecido este sábado en la región rusa de Sarátov tras un ataque de vehículos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania que también ha provocado daños en una refinería de petróleo de la zona.
"Varios apartamentos de un edificio residencial resultaron dañados como consecuencia del ataque con drones. Todos los servicios de emergencia involucrados en la limpieza se encuentran en el lugar. Dos personas fallecieron. Nuestras condolencias a las familias y amigos. Se les brindará todo el apoyo necesario", ha notificado el gobernador de la región, Roman Busargin, en su canal de Telegram.
Zelenski anuncia nuevos contactos en Alemania y EEUU sobre seguridad y reconstrucción
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este viernes nuevos contactos sobre el fin de la guerra con sus socios que tendrán lugar en Alemania y Estados Unidos y se centrarán respectivamente en las garantías de seguridad que pide Kiev para la posguerra y en la reconstrucción de Ucrania tras el conflicto. "En Alemania están en marcha los preparativos para el trabajo de nuestro grupo militar centrado en los detalles de las garantías de seguridad para Ucrania", escribió en X Zelenski, que agregó que la delegación de Kiev estará liderada por el jefe del Estado Mayor, Andrí Gnatov.
Un buque turco se incendia tras un ataque ruso sobre un puerto ucraniano en el mar Negro
Las autoridades ucranianas han informado de que se ha declarado un incendio en un buque de Turquía que se encontraba amarrado en el puerto de Chornomorsk, ubicado en la región de Odesa, tras un ataque con drones y misiles perpetrado por las fuerzas rusas contra la infraestructura portuaria del mar Negro. El viceprimer ministro para la reconstrucción de Ucrania, Oleksii Kuleba, ha detallado en Telegram que Moscú sigue "atacando sistemáticamente la infraestructura portuaria, que proporciona transporte de alimentos y carga para los mercados mundiales".
La UE reforzará el lunes las sanciones a barcos rusos y abordará garantías seguridad a Ucrania
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) tienen previsto dar luz verde el lunes a más sanciones contra buques que ayudan a Rusia a esquivar las restricciones a su petróleo, y abordar las garantías de seguridad para apuntalar el futuro de Ucrania mientras continúan los contactos para la paz. Los ministros mantendrán una conversación con su homólogo ucraniano, Andrí Sigiba, quien les informará de primera mano sobre la situación en Ucrania y en la primera línea de batalla, antes de tratar de manera restringida cómo reforzar los compromisos de seguridad con Ucrania, indicaron fuentes comunitarias.
La UE acuerda congelar indefinidamente los activos rusos, que podrán destinarse a Ucrania
Los países de la Unión Europea aprobaron este viernes la inmovilización de manera indefinida de unos 210.000 millones de euros en activos rusos congelados por las sanciones a Moscú tras la invasión de Ucrania, lo que permitiría destinarlos a financiar la reconstrucción del país si los Veintisiete logran consensuar esa medida.
Ataques en Odesa
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció este viernes que un ataque ruso con misil provocó daños en un barco en el puerto del mar Negro de Chornomorsk, en la región de Odesa. “El ataque ruso de hoy, como muchos otros, no podía tener ningún tipo de objetivo militar. Un barco civil resultó dañado en el puerto de Chornomorsk”, escribió el presidente ucraniano en X.
Merz recibirá a Zelenski
El canciller de Alemania, Friedrich Merz recibirá el lunes en Berlín al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para tratar las negociaciones de paz impulsadas por EE.UU., un encuentro al que se sumarán por la tarde "numerosos" líderes europeos, así como los responsables de las instituciones comunitarias y de la OTAN, informó el Gobierno germano.
155.000 soldados rusos caídos
El ejército ruso ha perdido más de 155.000 efectivos desde el comienzo de la guerra en Ucrania, hace casi cuatro años, según informaron este viernes medios independientes. El portal Mediazona y el servicio ruso de la BBC, que llevan esa cuenta desde febrero de 2022, han establecido a partir de datos en fuentes abiertas los nombres y apellidos de 155.368 hombres caídos en acción en Ucrania.
Tensión en Alemania
El Gobierno alemán convocó este viernes al embajador ruso, Serguéi Necháyev, después de que los servicios secretos alemanes hayan atribuido claramente la responsabilidad de Rusia en un ciberataque contra el control del tráfico aéreo alemán en 2024 y una campaña de desinformación en las fechas previas a los comicios generales de febrero pasado. "Rusia amenaza nuestra seguridad, no sólo con su guerra de agresión contra Ucrania, sino también aquí, en Alemania. Por ello, esta mañana hemos convocado al embajador ruso al Ministerio de Exteriores y le hemos dejado claro que observamos muy de cerca lo que hace Rusia y que tomaremos medidas al respecto. Las acciones inadmisibles de Rusia tienen consecuencias", informó en una rueda de prensa ordinaria Martin Giese, portavoz de la diplomacia germana.
Putin, con Erdogan
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha denunciado este viernes durante un encuentro con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, el "gran fraude" que la Unión Europea busca cometer con los bienes rusos congelados a raíz de la invasión de Ucrania. Así se ha pronunciado en el marco de la reunión que ha tenido lugar en la capital de Turkmenistán, Asjabad, donde han abordado la situación en Ucrania y han acordado que este tipo de acciones por parte del bloque comunitario "socavan" los acuerdos de Bretton Woods sobre las relaciones comerciales entre países.
- Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- Angustioso rescate en Tineo de tres atrapados tras caer su coche al río después de una colisión
- Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo
- Aterriza en Asturias el restaurante para amantes del pollo, cerdo y ternera: 'Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas
- Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera