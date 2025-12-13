Oriente Próximo
Dos militares y un intérprete estadounidenses muertos en un ataque en Siria
Otros tres soldados que participaban como apoyo en una operación antiterrorista contra el Estado Islámico han resultado heridos en la histórica ciudad de Palmira
EUROPA PRESS
Dos militares y un intérprete civil, todos ellos estadounidenses, han muerto este sábado en un ataque perpetrado en la provincia siria de Palmira, en el centro de Siria, según ha confirmado el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
"Hoy en Palmira, Siria, dos soldados del Ejército estadounidense y un intérprete civil estadounidense han muerto y tres han resultado heridos", ha informado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.
Parnell ha explicado que el ataque se ha producido cuando los militares participaban como apoyo en una operación antiterrorista contra Estado Islámico. La identidad de los fallecidos no ha sido publicada a la espera de notificar a sus seres queridos. "Este ataque está siendo activamente investigado", ha resaltado el portavoz.
El tirador ha muerto
De inmediato, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha destacado que "fuerzas afines han matado al salvaje que ha perpetrado este ataque". "Que se sepa: si atacas a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarás el resto de tu leve y nerviosa vida sabiendo que Estados Unidos te dará caza, te encontrará y te matará sin compasión", ha advertido.
Previamente, la agencia oficial de noticias siria SANA había informado de al menos dos heridos sirios y "varios" estadounidenses alcanzados por disparos en un ataque efectuado por al menos un individuo armado todavía no identificado contra una patrulla conjunta cerca de la ciudad siria de Palmira.
El tirador, según las fuentes de seguridad de la agencia, ha muerto acribillado por los disparos de la patrulla. Helicópteros estadounidenses intervinieron para evacuar a los heridos a la base de Tanf después del incidente.
- Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- Angustioso rescate en Tineo de tres atrapados tras caer su coche al río después de una colisión
- Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo
- Aterriza en Asturias el restaurante para amantes del pollo, cerdo y ternera: 'Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas
- Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera