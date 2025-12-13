Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acoso sexual en el PSOEHuelga de médicosNatalio GruesoPiscifactoría de El MuselRescate en el río en Tineo
instagramlinkedin

Oriente Próximo

Dos militares y un intérprete estadounidenses muertos en un ataque en Siria

Otros tres soldados que participaban como apoyo en una operación antiterrorista contra el Estado Islámico han resultado heridos en la histórica ciudad de Palmira

Archivo - Militares estadounidenses en Siria (archivo)

Archivo - Militares estadounidenses en Siria (archivo) / Europa Press/Contacto/Spc. Jensen Guillory/Planetp

EUROPA PRESS

Dos militares y un intérprete civil, todos ellos estadounidenses, han muerto este sábado en un ataque perpetrado en la provincia siria de Palmira, en el centro de Siria, según ha confirmado el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

"Hoy en Palmira, Siria, dos soldados del Ejército estadounidense y un intérprete civil estadounidense han muerto y tres han resultado heridos", ha informado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Parnell ha explicado que el ataque se ha producido cuando los militares participaban como apoyo en una operación antiterrorista contra Estado Islámico. La identidad de los fallecidos no ha sido publicada a la espera de notificar a sus seres queridos. "Este ataque está siendo activamente investigado", ha resaltado el portavoz.

El tirador ha muerto

De inmediato, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha destacado que "fuerzas afines han matado al salvaje que ha perpetrado este ataque". "Que se sepa: si atacas a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarás el resto de tu leve y nerviosa vida sabiendo que Estados Unidos te dará caza, te encontrará y te matará sin compasión", ha advertido.

Previamente, la agencia oficial de noticias siria SANA había informado de al menos dos heridos sirios y "varios" estadounidenses alcanzados por disparos en un ataque efectuado por al menos un individuo armado todavía no identificado contra una patrulla conjunta cerca de la ciudad siria de Palmira.

Noticias relacionadas y más

El tirador, según las fuentes de seguridad de la agencia, ha muerto acribillado por los disparos de la patrulla. Helicópteros estadounidenses intervinieron para evacuar a los heridos a la base de Tanf después del incidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
  2. La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
  3. Angustioso rescate en Tineo de tres atrapados tras caer su coche al río después de una colisión
  4. Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo
  5. Aterriza en Asturias el restaurante para amantes del pollo, cerdo y ternera: 'Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas
  6. Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
  7. Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  8. Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera

La nueva ubicación del mercado navideño de Tineo triunfa: "Favorece el tránsito y da vida al pueblo"

La nueva ubicación del mercado navideño de Tineo triunfa: "Favorece el tránsito y da vida al pueblo"

Sanchismo de bragueta y mano larga

Borja Jiménez, tras la victoria del Sporting frente al Granada: "La clasificación no dice nada, el primer objetivo son los 50 puntos"

Borja Jiménez, tras la victoria del Sporting frente al Granada: "La clasificación no dice nada, el primer objetivo son los 50 puntos"

Posada de Llanes celebra con buena participación de ganado y público su feria de Santa Lucía

Posada de Llanes celebra con buena participación de ganado y público su feria de Santa Lucía

Siete visitas a Urgencias sin diagnóstico: el Sespa indemnizará a la familia de un avilesino de 36 años que falleció por cáncer de esófago

Siete visitas a Urgencias sin diagnóstico: el Sespa indemnizará a la familia de un avilesino de 36 años que falleció por cáncer de esófago

En imágenes: La feria ganadera de Santa Lucía en Posada de Llanes

En imágenes: La feria ganadera de Santa Lucía en Posada de Llanes

Hola, babosete, ¿qué haces en el PSOE?: lee la "Carta desde el Paraíso" el mejor resumen de la semana

Hola, babosete, ¿qué haces en el PSOE?: lee la "Carta desde el Paraíso" el mejor resumen de la semana

Estos son los concejos que más ganan en el intercambio migratorio con el extranjero y el resto de España

Estos son los concejos que más ganan en el intercambio migratorio con el extranjero y el resto de España
Tracking Pixel Contents