Atentado en Australia
El heroico peatón que ha desarmado a uno de los terroristas de Sídney: un frutero de 43 años llamado Ahmed
El viandante que se ha abalanzado sobre uno de los asaltantes ha resultado herido en el forcejeo y ha sido hospitalizado para ser intervenido, según medios australianos
Redacción
Entre las duras imágenes del ataque terrorista en una playa de Sídney que ha causado al menos 12 muertos y 29 heridos, sobresale el vídeo en que se ve a un peatón abalanzarse sobre uno de los terroristas que disparaba con un fusil y logra arrebatárselo. En la grabación que se ha difundido, el viandante se arroja sobre el cuello del tirador para impedirle que siga disparando contra los asistentes a la fiesta judía que se celebraba en la playa de Bondi y, tras forcejear con el asaltante, lo desarma. A continuación, apunta con el arma al terrorista, sin llegar a abrir fuego. Después, deja el fusil apoyado en una palmera y levanta las manos, mientras el atacante recula hasta el puente donde se parapetaba el otro agresor.
Los medios australianos han calificado de "héroe" al ciudadano que ha mostrado el arrojo de lanzarse sobre el atacante. Según las primeras informaciones, el protagonista de la valerosa acción se llama Ahmed al Ahmed, tiene 43 años y es dueño de una frutería en Sutherland, una población al sur de la región de Sídney, según ha informado el portal local de información News.com.au.
El peatón, que es padre de dos hijos, resultó también herido en el atentado. Según ha relatado su primo en el canal local 7News, Al Ahmed recibió el impacto de dos disparos mientras se enfrentaba al tirador. El viandante ha sido hospitalizado para ser operado por las lesiones que ha sufrido, ha explicado el familiar. Ha añadido que Al Ahmed no tiene experiencia en el manejo de armas y que, simplemente, decidió intervenir al ser testigo de la acción criminal.
