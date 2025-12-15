Golpe al terrorismo en EEUU
El FBI arresta a cuatro personas que planeaban atentados terroristas en California en Año Nuevo
Los detenidos formaban parte presuntamente de un grupo "de extrema izquierda, propalestino, antigubernamental y anticapitalista"
Redacción
Las autoridades federales en Estados Unidos, el FBI, han arrestado a cuatro personas a las que acusan de querer llevar a cabo una serie de ataques "terroristas" en el sur del estado de California durante las celebraciones de Año Nuevo, según informó este lunes la fiscal general, Pam Bondi.
Los detenidos formaban parte presuntamente de un grupo "de extrema izquierda, propalestino, antigubernamental y anticapitalista", y planeaban una serie de explosiones en "varias partes del California" al igual que ataques en contra de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), indicó Bondi en una publicación en X.
La fiscal general declaró que agentes federales habían logrado detener una campaña de atentados con bombas el día de Año Nuevo en el sur de California tras el arresto de los miembros de un grupo que ya estaba preparando preparar artefactos explosivos que pretendían utilizar en ataques coordinados.
"Tras una intensa investigación, el Departamento de Justicia, en colaboración con el FBI, evitó lo que habría sido un complot terrorista masivo y horrendo", declaró Bondi. Añadió que el denominado Frente de Liberación de la Isla Tortuga, se autodefinía como una rama radical propalestina, antipolicía y antigubernamental. Bondi indicó que también planeaban atacar a agentes y vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Un quinto individuo, presuntamente vinculado a la misma red, fue arrestado en Nueva Orleans en lo que las autoridades consideraron un complot relacionado, según una persona familiarizada con la investigación. El FBI está investigando si los cuatro arrestados habían viajado al Valle de Lucerna (en el condado de San Bernardino, California) para probar artefactos explosivos improvisados antes de los atentados.
- México decide el tercer entrenador del Oviedo: gusta un viejo conocido de Pachuca
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
- Fulminante: el Oviedo destituye a Carrión tras la debacle en Sevilla
- Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
- Mucha tensión, insultos y golpes a los vehículos en la llegada del equipo azul a Oviedo: Carrión, escoltado; y rompen una ventanilla del coche de Rondón
- La historia de Longinos Fernández, el 'cerebro' que convirtió a Oviedo en un referente nacional de los datos
- Viaje al interior de Jorge Ilegal: la leyenda del rock, en diez canciones (más un bonus track) y un relato personal de anécdotas (alguna salvaje)
- Pachuca fulmina a Carrión y elige a Guillermo Almada: así está la situación en el banquillo del Oviedo