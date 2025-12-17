Consejo Europeo
Sánchez defiende la ampliación de la UE a los Balcanes como inversión en paz y estabilidad
"Los Balcanes Occidentales forman parte de nuestra familia europea y su futuro está en la UE", señaló el presidente del Gobierno español
EFE
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este miércoles la ampliación de la Unión Europea con países de los Balcanes Occidentales como una inversión en términos de estabilidad, prosperidad, paz y seguridad.
Sánchez ratificó su respaldo a la ampliación comunitaria en la cumbre UE-Balcanes Occidentales celebrada en la capital belga de forma previa al último Consejo Europeo del presente año.
El jefe del Ejecutivo subrayó que ampliar la UE es completarse y representa una oportunidad estratégica para la paz, la seguridad y la prosperidad.
"Los Balcanes Occidentales forman parte de nuestra familia europea y su futuro está en la UE", señaló Sánchez en las redes sociales al término de esta cumbre.
El Gobierno español informó de que en la reunión se analizó el estado de las candidaturas de los países que optan a adherirse a la UE.
Ante ello, Sánchez consideró que es un imperativo estratégico avanzar en el camino de la integración apelando al actual contexto global.
- Cambios en las matrículas de coche en 2026: la novedad que llega a los nuevos coches
- Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
- Caos circulatorio en Oviedo: el despegue de las compras navideñas atasca los principales accesos de la ciudad
- Ojo, conductores asturianos: ya no solo la baliza V-16 obligatoria, así es la nueva baliza V-27 o 'triángulo virtual' que publica el BOE
- Asturias, bajo el diluvio por el azote de la borrasca 'Emilia': toda la región está en alerta por fuertes lluvias y esta es la cantidad de litros de agua que caerá en solo doce horas
- Pulso del Real Oviedo por Almada, con alternativas: Berizzo y la vía española para atajar la crisis del equipo azul
- La ampliación de Parque Principado 'está prohibida' con las actuales directrices sectoriales, advierten Zapico y Latierro
- Fin del culebrón en el banquillo azul: el Oviedo ficha a Guillermo Almada como entrenador