Trump ordena el "bloqueo total" de los petroleros que entran y salen de Venezuela

Donald Trump dio la orden de bloquear a todos los "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela. "Está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron". El magnate republicano no hizo más que elevar el tono discursivo del enfrentamiento con Nicolás Maduro al anunciar esta "nueva fase" de la campaña de Washington para promover cambios en Venezuela. Trump introdujo a la vez un nuevo y peculiar razonamiento de la Casa Blanca. Desde la plataforma Truth Social acusó al Palacio de Miraflores de utilizar el petróleo de "yacimientos robados" para "el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro". Debido al "robo de nuestros activos, y por muchas otras razones" el Gobierno de Maduro "ha sido designado como una organización terrorista extranjera". En virtud de esa nominación, "ordeno el bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela". También aseguró que "los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de (Joe) Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado". El aumento de la tensión no ha afectado el ritmo de las deportaciones que era en principio un punto mínimo de acuerdo bilateral antes de que comenzara en septiembre una nueva etapa de la crisis con el hundimiento de embarcaciones en el Caribe Sur.

"Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación". La semana pasada fue incautado un barco petrolero que iba a la isla de Cuba. Caracas habló de un "acto de piratería internacional". A su vez, durante el fin de semana se habló de una nueva incursión de aviones caza F-18 sobre espacio aéreo venezolano. "Por tierra es mucho más fácil. Y eso va a empezar a suceder", auguró el magnate también días atrás.

Reacción de Maduro

"Eso del narcotráfico, es fake news, es mentira, es pretexto. No pueden decir que tenemos armas de destrucción masiva, pero tenemos la moral para decir no más Vietnam, Libia, Afganistán, Irak. No a una guerra eterna. Tenemos la razón moral y espiritual", pareció responder Maduro desde Caracas, a tono con anteriores declaraciones.

"Venezuela tiene 25 semanas enfrentando y derrotando una campaña de agresión multidimensional que va desde el terrorismo psicológico hasta la piratería de los corsarios que asaltaron el buque petrolero". Pero su país "ha demostrado ser fuerte" y las autoridades están "preparadas" para "acelerar la marcha de una Revolución profunda que le dé el poder al pueblo de forma completa y sin intermediarios". Como en otras oportunidades, exaltó la "perfecta unión de la clase obrera y las fuerzas militares" y el "Plan de la Defensa Integral" con casi "un millón de milicianos que son obreros en sus fábricas". Venezuela, dijo, debe ser "una patria inexpugnable". A su vez convocó a la sociedad norteamericana a movilizarse. "Hay que decirle la verdad, nuestra verdad. Quieren colonizar a Venezuela para apoderarse de la riqueza que tenemos en petróleo, gas, oro, aluminio, hierro y muchos otros minerales".