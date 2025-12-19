Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Líderes de la UE se conjuran para aprobar el préstamo de apoyo a Ucrania: "O dinero hoy o sangre mañana"

Los líderes de la Unión Europea se han conjurado este jueves para acordar una fórmula de financiación que mantenga a flote a Ucrania los próximos dos años, cuando siguen las diferencias sobre recurrir a la liquidez de los activos inmovilizados por las sanciones de la UE para un potencial "préstamo de reparación" de 90.000 millones de euros a Kiev.

"Tenemos una elección simple: o dinero hoy o sangre mañana. Y no estoy hablando solo de Ucrania. Estoy hablando de Europa", ha señalado el primer ministro polaco, Donald Tusk, en declaraciones a la prensa a su llegada a la cumbre en Bruselas, insistiendo en que los líderes europeos deben estar "a la altura del momento".

Según ha indicado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, la cumbre durará el tiempo que haga falta para lograr luz verde al apoyo económico a Ucrania. "No abandonaremos este Consejo sin una decisión final y nunca aprobaremos una solución que no garantice toda la seguridad para Bélgica", ha recalcado.