Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El Kremlin rechaza la tregua navideña propuesta por Merz y apoyada por Zelenski
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Habla Zelenski
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció este viernes en redes sociales a los líderes de la UE el acuerdo adoptado en la víspera para financiar a Ucrania con 90.000 millones de euros adicionales en los próximos dos años emitiendo nueva deuda en vez de con el uso de los activos congelados rusos como pedía Kiev. “Es un apoyo significativo que realmente refuerza nuestra estabilidad”, dijo Zelenski, que estuvo presente en la reunión del Consejo Europeo en la que se tomó la decisión y trató sin éxito de convencer a Bélgica -el país en el que están depositados la mayoría de activos rusos- de que retirara su oposición al uso de los fondos inmovilizados a Rusia para apoyar a Ucrania.
Líderes de la UE se enfocan en usar activos rusos para Ucrania mientras la Comisión negocia con Bélgica
Los líderes de la Unión Europea se enfocan en el uso de los activos rusos congelados para un "préstamo de reparación" a Ucrania, mientras la Comisión Europea negocia en paralelo con Bélgica una propuesta de conclusiones que encaje con las demandas del Ejecutivo belga. La Comisión Europea busca superar las reservas del primer ministro belga, Bart De Wever, reticente a aprobar esta opción para financiar ayuda a Kiev por valor de 90.000 millones de euros, aduciendo los riesgos que asumiría el país ante futuros reclamos de Rusia por acoger la sede de Euroclear --la entidad depositaria que tiene la gran mayoría de los activos en cuestión--.
La UE impone sanciones a 41 buques de la 'flota fantasma' rusa
La Unión Europea ha redoblado este jueves las sanciones a la 'flota fantasma' rusa que utiliza Rusia para sortear las restricciones europeas a la exportación de energía rusa, añadiendo a 41 nuevos buques a su 'lista negra'.
Con este paso, el bloque europeo busca restar ingresos a la maquinaria bélica de Rusia y refuerza una 'lista negra' que ya contabiliza 597 embarcaciones. Estos navíos, muchos de ellos buques petroleros, están sujetos a la prohibición de acceso a puertos y a la prohibición de prestación de una amplia gama de servicios relacionados con el transporte marítimo.
Rusia confirma "preparativos" para "ciertos contactos" con EEUU sobre las conversaciones en torno a Ucrania
El Kremlin ha confirmado este jueves la existencia de "preparativos" para "ciertos contactos" con Estados Unidos sobre las conversaciones de los últimos días entre Washington, Kiev y sus socios europeos para abordar la propuesta presentada por la Administración de Donald Trump para sacar adelante un acuerdo que ponga fin a la invasión rusa, desatada en febrero de 2022.
"Estamos preparando ciertos contactos con nuestros homólogos estadounidenses para obtener información sobre los resultados del trabajo que los estadounidenses han llevado a cabo con europeos y ucranianos", ha afirmado el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, según ha informado la agencia de noticias Interfax.
Líderes de la UE se conjuran para aprobar el préstamo de apoyo a Ucrania: "O dinero hoy o sangre mañana"
Los líderes de la Unión Europea se han conjurado este jueves para acordar una fórmula de financiación que mantenga a flote a Ucrania los próximos dos años, cuando siguen las diferencias sobre recurrir a la liquidez de los activos inmovilizados por las sanciones de la UE para un potencial "préstamo de reparación" de 90.000 millones de euros a Kiev.
"Tenemos una elección simple: o dinero hoy o sangre mañana. Y no estoy hablando solo de Ucrania. Estoy hablando de Europa", ha señalado el primer ministro polaco, Donald Tusk, en declaraciones a la prensa a su llegada a la cumbre en Bruselas, insistiendo en que los líderes europeos deben estar "a la altura del momento".
Según ha indicado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, la cumbre durará el tiempo que haga falta para lograr luz verde al apoyo económico a Ucrania. "No abandonaremos este Consejo sin una decisión final y nunca aprobaremos una solución que no garantice toda la seguridad para Bélgica", ha recalcado.
Al menos tres muertos y varios heridos en ataques del Ejército de Ucrania en el suroeste de Rusia
Al menos tres personas han muerto y una decena han resultado heridas por una serie de ataques perpetrados por el Ejército de Ucrania contra varias localidades en la región rusa de Rostov, en el suroeste del país, según han informado este jueves las autoridades de Rusia.
El gobernador de la región, Yuri Sliusar, ha indicado en un mensaje difundido a través de su cuenta en Telegram que los ataques con drones se han concentrado en las ciudades de Bataisk, Taganrog y Rostov, todas ellas situadas a poca distancia del mar Negro.
En la ciudad homónima, dos miembros de la tripulación de un buque carguero han muerto y tres han resultado heridos en un ataque que ha provocado daños a la embarcación. "El ataque ha provocado un incendio que ha sido extinguido rápidamente por los servicios de emergencias", ha dicho.
Zelenski pide a líderes europeos actuar para que Rusia "sienta que su deseo de continuar la guerra es inútil"
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha pedido a los líderes de la Unión Europea que logren un acuerdo sobre el uso de activos rusos soberanos congelados con el fin de que Rusia "sienta que su deseo de continuar la guerra es inútil", en declaraciones realizadas en la víspera de la cumbre europea en Bruselas, marcada por las diferencias sobre la ayuda financiera a Kiev. "Será una reunión muy importante. El resultado de este encuentro --el resultado que Europa produzca-- debe hacer que Rusia sienta que su deseo de continuar la guerra el año que viene es inútil, porque Ucrania contará con (ese) apoyo. Esto es responsabilidad exclusiva de Europa: debe tomar esta decisión", ha dicho, presionando así a que Bruselas actúe en esta dirección.
Reino Unido apunta a "avances tácticos graduales" de las tropas rusas en el sur de Kupiansk
Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han apuntado este miércoles a "avances tácticos graduales" de las tropas rusas en los suburbios del sur de la ciudad ucraniana de Kupiansk, después de que el jefe del Ejército de Ucrania, Oleksander Sirski, asegurara que habían recuperado "casi el 90 por ciento" de la localidad. El Ministerio de Defensa británico ha indicado también que "las fuerzas rusas continúan realizando ataques diarios e intentando infiltrarse en Kupiansk desde el norte, utilizando el río Oskil, que corre de norte a sur a lo largo del flanco oriental de la ciudad", según reza un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.
Noruega entregará a Ucrania un nuevo paquete de armas valorado en 267 millones de euros
El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, anunció este miércoles la compra de un nuevo paquete de armamento estadounidense para Ucrania valorado en 3.200 millones de coronas noruegas (unos 267 millones de euros).
El nuevo paquete de ayuda militar incluye munición para aviones de combate F-16, misiles guiados por láser que pueden ser utilizados por los F-16 o por defensas aéreas terrestres y misiles de largo alcance, según un comunicado del Gobierno noruego.
"Esperamos una entrega rápida de estas armas, de las que Ucrania depende para resistir los ataques rusos y continuar su lucha de resistencia. La libertad e independencia de Ucrania dependen completamente del apoyo militar de sus aliados y socios", dijo Støre en el comunicado.
Ucrania advierte a líderes africanos de que Rusia ofrecerá falsas becas de estudio para reclutar en sus países
El Gobierno de Ucrania ha advertido este miércoles a sus homólogos africanos que persigan las campañas de reclutamiento de Rusia dentro de sus fronteras, camufladas de supuestas becas de estudios. "Nadie debería ser tan ingenuo como para creer que se trata de educación", ha señalado la cartera de Asuntos Exteriores.
"Rusia aumentará drásticamente las becas para estudiantes africanos durante el próximo año académico", ha advertido el portavoz ucraniano de Asuntos Exteriores, Heorhi Tiji, en un mensaje en X ilustrado con las portadas de algunos diarios del continente en el que se denuncian estas iniciativas reclutamiento.
Tiji ha reclamado a los gobiernos africanos, pero también a los medios de comunicación de estos países, que tomen "medidas contundentes" para detener este tipo de programas con los que Moscú "atrae a jóvenes de todo el continente a su guerra ilegal de agresión contra Ucrania".
