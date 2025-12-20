En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
Hamás confirma la muerte del 'número dos' de sus milicias en la Franja
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Israel mata a 5 palestinos, entre ellos niños, en un ataque contra una escuela en Gaza
El Ejército israelí mató este viernes a cinco palestinos, la mayoría niños, en un ataque lanzado contra una escuela que servía de albergue para civiles desplazados en la zona noreste de ciudad de Gaza, según informó este sábado la Defensa Civil gazatí en un comunicado.
"Equipos de Defensa Civil, en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), completaron la recuperación de cinco cuerpos de mártires y heridos del interior de la Escuela de los Mártires de Gaza, ubicada en el barrio de Al Tufah, al este de la ciudad de Gaza", detalla la nota.
El mensaje agrega que la mayoría de víctimas mortales fueron niños, y que un número indeterminado de heridos fueron trasladados a hospitales para recibir tratamiento.
Irán ejecuta a otro hombre por espiar para Israel, el decimosexto desde la guerra de junio
Irán ejecutó este sábado a un hombre acusado de espiar para el servicio de inteligencia israelí, el Mossad, con lo que el número de personas ahorcadas por vínculos con Israel asciende a 16 desde la guerra de 12 días librada en junio, informó el Poder Judicial de la República Islámica.
"La sentencia de muerte contra Aghil Keshavarz, condenado por espionaje para el régimen sionista (Israel), por vínculos y cooperación de inteligencia con dicho régimen y por la toma de imágenes de instalaciones militares y de seguridad, fue ejecutada tras ser confirmada por el Tribunal Supremo", anunció la justicia iraní, según la agencia Mizan, del Poder Judicial del país.
El medio indicó que Keshavarz había sido detenido en mayo pasado en la ciudad noroccidental de Urumía, cuando agentes de seguridad lo sorprendieron tomando imágenes del cuartel general de una división de infantería de la ciudad.
EEUU no descarta un desarme parcial de Hamás si conserva solo armamento que no "amenace" a Israel en el futuro
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no ha descartado este viernes un desarme parcial del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) si la milicia palestina entrega su armamento pesado y conserva solo aquellas armas más ligeras que no supongan una "amenaza" para la seguridad de Israel en el futuro. "Me gustaría que nos enfocáramos en el tipo de armamento y capacidades que Hamás necesitaría para amenazar o atacar a Israel como base para el desarme. Porque no habrá paz si dentro de dos años Hamás lanza cohetes, mata israelíes o comete, Dios no lo quiera, otro 7 de octubre", ha señalado en declaraciones a la prensa. En este sentido, ha reiterado que no se podrá convencer a nadie de "invertir en Gaza" si existe la posibilidad de que haya otra guerra en dos o tres años. "¿Quién va a invertir en reconstruir un lugar que será destruido nuevamente en una guerra futura?", se ha preguntado.
La IPC suspende el estado de hambruna en Gaza pero avisa que la gravedad de la crisis es extrema
La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC) ha suspendido su declaración de estado de hambruna en Gaza merced a la llegada de ayuda humanitaria con el alto el fuego del 10 de octubre pero ha avisado que la gravedad de la crisis continúa siendo extrema en el enclave palestino: medio millón de personas siguen en estado de emergencia alimentaria y más de cien mil están soportando "condiciones catastróficas". La IPC es una herramienta inicialmente diseñada por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y que han adoptado numerosas organizaciones internacionales para evaluar la situación de emergencia por falta de alimentos en zonas de crisis. En agosto, la IPC declaró, de manera oficial, la situación de hambruna en la ciudad de Gaza y sus alrededores.
La ONU dice que los avances frente al hambre en Gaza son "frágiles" y lamenta "la magnitud del sufrimiento"
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha alertado este viernes de que los avances frente al hambre en la Franja de Gaza son "frágiles", después de que la última Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC) haya afirmado que no hay hambruna en el territorio, al tiempo que ha lamentado "la magnitud del sufrimiento humano" en el enclave a causa de la crisis humanitaria provocada por la ofensiva de Israel. "Hoy, el mundo ha recibido el último informe de la IPC sobre seguridad alimentaria en Gaza. La hambruna se ha evitado. Hay más gente capaz de acceder a la comida que necesita para sobrevivir. Estamos preparando más de 1,5 millones de comidas calientes al día y entregando paquetes de asistencia alimentaria en Gaza", ha enumerado, después del acuerdo en octubre entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la Franja.
La FIP y la UPF convocan un premio en recuerdo a la periodista Shirín abú Aklé, asesinada por Israel
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Unión de la Prensa Francófona (UPF) han convocado un premio en recuerdo a la periodista Shirín abú Aklé, que murió en 2022 tras recibir un disparo en la cabeza mientras cubría una operación del Ejército de Israel en Yenín, Cisjordania.
"Rendimos homenaje al coraje y el compromiso de las mujeres periodistas de todo el mundo y reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de prensa y la seguridad de las mujeres periodistas", han indicado estas asociaciones en un comunicado conjunto en el que han señalado que el premio, que se otorgará de forma anual, estará dotado con 5.000 euros.
Detenidos varios ciudadanos israelíes por atropellar a un palestino en Nablús, Cisjordania
El Ejército de Israel ha informado este viernes de que ha detenido a varios ciudadanos israelíes por atropellar con su vehículo a un palestino en la ciudad de Nablús, en el norte de Cisjordania, un incidente que ha tenido lugar durante la noche.
Las fuerzas israelíes han indicado en un comunicado que la víctima del atropello se encuentra hospitalizada tras resultar herida. Además, han abierto una investigación al respecto y han confirmado que el vehículo será entregado a las autoridades palestinas.
Al menos tres palestinos muertos en ataques de Israel contra el sur de Gaza a pesar del alto el fuego
Al menos tres personas han muerto en una serie de ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra el barrio de Bani Suheila, en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado el pasado 10 de octubre.
Fuentes locales citadas por el diario palestino 'Filastin' han indicado este viernes que estos tres muertos se suman a una mujer palestina fallecida también en las últimas 24 horas cerca de la ciudad de Jan Yunis. Así, han puntualizado que los restos sin vida de los cuatro han no han podido ser recuperados de momento.
Egipto asegura que su acuerdo sobre gas con Israel no tiene "implicación política" sobre su apoyo a Palestina
El Gobierno de Egipto ha asegurado este jueves que el acuerdo anunciado en la víspera por Israel por el que suministrará gas al país norteafricano "no implica ninguna dimensión política", tampoco, en particular, sobre su apoyo "firme e inquebrantable" al pueblo palestino y a la solución de dos Estados.
"El acuerdo en cuestión es una transacción puramente comercial celebrada exclusivamente sobre la base de consideraciones económicas y de inversión y no implica ninguna dimensión política ni entendimiento alguno", ha declarado en un comunicado su portavoz, Diaa Rashwan, incidiendo en que las informaciones publicadas al respecto por "algunos medios (...) son inexactas en sus implicaciones".
Trump dice que "probablemente" se reunirá con Netanyahu en Florida para abordar el plan de paz sobre Gaza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "probablemente" se reunirá con él en Florida para abordar los asuntos pendientes de cara a la segunda fase de su plan para el futuro de la Franja de Gaza, una cita fijada para el 29 de diciembre según el Gobierno israelí si bien la Casa Blanca no ha confirmado fecha hasta el momento.
"Él (Netanyahu) quiere verme. No lo hemos concertado formalmente, pero quiere verme. Sí, probablemente vendrá a verme a Florida", ha señalado en declaraciones a la prensa.
El inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a presumir del "gran éxito" conjunto con su aliado en Oriente Próximo, afirmando que "ahora tenemos paz" en la región.
