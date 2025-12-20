Casa Real británica
El Príncipe Guillermo, como Lady Di: acude con su hijo Jorge a un acto de personas sin hogar
'The Passage' es un lugar con gran carga personal para el heredero de la corona
El príncipe Guillermo y su hijo mayor, el príncipe Jorge, acudieron este sábado juntos a la sede de una oenegé para personas sin hogar en Londres para ayudar en las preparaciones de la comida anual de Navidad, emulando el gesto que hizo su madre, la fallecida princesa Diana, cuando él era adolescente.
Guillermo fue por primera vez con el mayor de sus tres hijos a su cita anual navideña en la sede londinense de la entidad para personas sin hogar 'The Passage', un lugar con gran carga personal para el heredero de la corona británica, según muestra un vídeo publicado por la cuenta oficial de los príncipes de Gales en YouTube.
La primera vez que Guillermo pisó 'The Passage' fue en 1993, con 11 años, acompañado de su madre, la princesa Diana, en un gesto que ha querido repetir de manera simbólica este sábado con su hijo Jorge, de 12.
El vídeo, de un minuto y medio, muestra a padre e hijo colocando juntos los adornos de Navidad en el árbol, compartiendo momentos con algunos de los beneficiarios de la entidad o incluso echando una mano en la cocina, ataviados con un delantal. "Orgullosos de unirnos a los voluntarios y el personal de 'The Passage' para preparar el almuerzo de Navidad, ¡este año con otro par de manos de ayuda!", escribió la cuenta oficial de los príncipes de Gales en la red social X, acompañado de un enlace al vídeo.
En los dos últimos años, el príncipe de Gales había asistido a los preparativos de la comida de Navidad de 'The Passage' en solitario.
Guillermo es, desde 2019, el patrón real de la oenegé y el sinhogarismo ha sido uno de los puntos centrales de sus labores filantrópicas, entre otras, con la creación de la iniciativa 'Homewards' para abordar esta problemática social.
Según recoge 'The Passage' en su página web, el príncipe Guillermo aseguró que las visitas que hizo al centro durante su adolescencia le dejaron "una profunda y duradera impresión sobre la importancia de garantizar que todos en la sociedad, especialmente los más pobres, sean tratados con respeto, dignidad y amabilidad y tengan oportunidad de desarrollar su potencial vital".
