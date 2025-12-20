Asia
Siete elefantes mueren y uno resulta herido al chocar un tren con una manada en la India
Los paquidermos fallecidos fueron tres adultos y cuatro crías
El incidente provocó el descarrilamiento de la locomotora y cinco vagones, sin que hubiera heridos
EFE
Siete elefantes murieron y uno resultó herido este sábado, cuando un tren chocó con una manada de esos animales en el noreste de la India.
"Estamos profundamente entristecidos por la muerte de siete elefantes —tres adultos y cuatro crías— en una trágica colisión ferroviaria ocurrida hoy", informó el jefe del Gobierno del estado de Assam, en el noreste de India, Himanta Biswa Sarma, a través de su cuenta en X.
"He ordenado al Departamento Forestal que realice una investigación detallada sobre este accidente tan preocupante y que adopte medidas para asegurar aún más nuestros corredores de fauna, especialmente durante las temporadas de baja visibilidad", añadió.
La red ferroviaria Northeast Frontier Railway informó en un comunicado de que el incidente ocurrió en un tramo que no era un corredor de elefantes designado.
"El maquinista, al observar la manada de elefantes, aplicó los frenos de emergencia; sin embargo, los elefantes colisionaron con el tren", señaló el documento.
La red ferroviaria explicó que, al chocar el tren con la manada de elefantes, se produjo el descarrilamiento de la locomotora y de cinco vagones, sin que se registraran víctimas ni heridos entre los pasajeros.
Este choque pone de relieve la tensión entre la infraestructura humana y la vida silvestre en India.
La India, guardiana de casi el 60 % de los elefantes salvajes del planeta, está ante un desafío global para preservar esta especie emblemática en Asia, donde se encuentra en grave disminución, debido a la pérdida de hábitats y la expansión humana.
El país, por su tamaño territorial y políticas de conservación, juega un papel decisivo en la supervivencia a largo plazo de la especie en toda Asia, siendo la principal responsable de conservar la diversidad genética y los corredores migratorios que conectan a estas poblaciones dispersas.
Desde las antiguas pinturas del dios Ganesha, los elefantes encarnan una relación ancestral entre humanos y naturaleza, un vínculo que hoy se esfuerza por sobrevivir ante los embates del desarrollo y el cambio.
- Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
- Este es el barrio de Oviedo más multicultural: tiene vecinos de 78 países y los inmigrantes ya suponen más del 15% del total
- Luz para un misterioso suceso en Oviedo: la autopsia descarta un crimen en la muerte del hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
- Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
- ¿El primer regalo para Guillermo Almada? El Real Oviedo estudia la llegada de un internacional uruguayo
- El plan para construir 130 chalés en Avilés ya está en marcha: 'En dos años puede haber gente viviendo allí
- La familia Masaveu invierte más de 14,7 millones para ganar peso en la multinacional energética EDP
- Antes de Alcaraz, estuvo Carreño: el tenista gijonés describe a Samuel López, nuevo entrenador del número uno mundial