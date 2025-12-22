Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski pide negociaciones constructivas y lamenta las señales negativas de Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, subrayó este domingo la necesidad de que las negociaciones de paz en Estados Unidos sean constructivas, al tiempo que lamentó que las señales reales que llegan de Rusia sean solo negativas.

"Estamos avanzando bastante rápido y nuestro equipo en Florida ha estado trabajando con la parte estadounidense. También se invitó a representantes europeos. Es importante que estas negociaciones sean constructivas, y mucho depende de que Rusia sienta la necesidad de poner fin a la guerra de verdad y que no se trate de un juego retórico o político por parte de Rusia", escribió Zelenski en un mensaje en su cuenta de X.

En Miami (Florida) se están celebrando conversaciones entre el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, y los representantes estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner sobre el plan de paz para Ucrania, después de que estos se reunieran el viernes con enviados ucranianos y europeos.